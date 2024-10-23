小鵬汽車攻阿聯酋　計劃明年阿布扎比開店

截止目前，小鵬汽車與Ali & Sons Holding LLC子公司GSM在阿聯酋市場已建立一套銷售管道，推出包括G6、G9等系列車型。根據規劃，在目前開設的杜拜門店上，雙方將在明年於阿布扎比開設另一家門店。

小鵬目前在中東非地區已上市區域，包括以色列、阿塞拜疆、埃及、約旦、黎巴嫩及阿聯酋等。其中，在以色列市場，小鵬汽車位列中大型純電SUV銷量冠軍，已站穩中高端純電SUV細分市場，並是首個在埃及和非洲市場推出純電車型的中國智能電動車品牌；未來將繼續在歐洲、東盟、中東、拉美及大洋洲等核心區域持續發展，為全球消費者構建美好的出行新未來。

小鵬汽車副董事長兼聯席總裁顧宏地指出，雙方未來將在阿聯酋地區引入更多尖端技術和創新解決方案，以增強當地客戶的駕駛體驗。在目前的在售產品中，小鵬G6和小鵬G9集成先進的人工智能(AI)技術，為智能電動汽車樹立新的標準，並滿足全球不同地區客戶群體的需求，體現小鵬汽車對探索科技、引領未來出行變革願景的堅定承諾。

Ali & Sons Automotive董事總經理Mohammad Al Dhaheri表示，雙方將在阿聯酋建立全面的銷售網絡，在引入G6和G9車型後，並將引入小鵬X9進一步增強產品線，從而攜手為阿聯酋市場提供高科技、可持續的智能汽車，實現更清潔、更綠色的未來出行願景。