財庫局預告推兩措施打擊「假會計師」　冀2024/25課稅年度生效

會計界多年來關注「假會計師」、俗稱「艇仔」的中介人議題，財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌表示，銳意與稅務局、會計及財務匯報局(會財局)，以及香港會計師公會聯手，處理「這個老大難的問題」，正着手統籌相關機構推出措施，下步諮詢市場，目標在2024至25課稅年度起生效，期望獲社會及會計業界支持和配合，共同維護香港會計專業穩健、有序發展。

他強調，香港會計業的專業水平毋庸置疑，也是香港作為國際金融中心的基石。「假會計師」表面上指無牌人士假冒成執業會計師提供審計服務，當中構成刑事罪行；更多個案涉及執業會計師透過俗稱「艇仔」的中介人承接大量審計項目，濫簽審計報告。一小撮壞分子可以削弱香港整體財務匯報質素和可信性，破壞會計業界聲譽。

他指，從公共財政的角度而言，審計報告是不少政府政策，例如稅務，和資助計劃依據的評估之一，故不符合專業標準的審計報告，可損害政府的公共財政管理效能。

根據規管執法經驗及業界反映的情況，處理這類個案的難度，源於未有足夠證據準確追蹤涉案者。財庫局正着手統籌相關機構推出2大措施，包括修訂《香港審計準則》，要求所有簽發審計報告人士，在審計報告中披露其執業證書編號；以及要求香港成立公司在利得稅報稅表中，填寫為其簽發審計報告的人士的執業證書編號。

他解釋，規定簽發審計報告人士披露執業證書編號，從而提升審計報告簽發人的問責性，對濫簽審計報告的會計師以及假冒會計師產生阻嚇作用；配合會財局現存執業會計師註冊記錄冊，以便公眾及執法單位辨識和追蹤審計報告簽發人身份；以及協助執法單位更精準設定調查範圍，及時打擊不當行為，預期可收「阻嚇、追蹤、打擊」之效。