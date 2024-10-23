調查：不足4成亞洲人對目前財務狀況感滿意

宏利投資管理發布《財務靈活性及壽命延長報告》亞洲區調查顯示，儘管區內部分市場環境和人口結構優於其他地方，但亞洲區消費者仍面臨財務挑戰。亞洲超過三分之二的人口有信心能夠實現其首要財務目標，這些首要目標因市場而異，包括能夠累積足夠的儲蓄以備不時之需、維持目前的生活方式，並在退休後享受財務自由，然而，對此年長組別的情況較為遜色，50歲和60歲人士對此的信心稍低於年輕一輩。

該報告顯示，財務靈活性能夠掌控債務、康健護理成本和緊急情況等常見的財務障礙至關重要。亞洲各地消費者認識到儲蓄對退休生活的重要性，但大部分人難以在短期財務需求與長期目標之間取得平衡。

所有年齡組別中，僅有39%的受訪者對自己目前的財務狀況感到滿意，但平均有52%的受訪者認為情況在未來十年有可能改善。然而，他們的首要憂慮是缺乏儲蓄或儲蓄金額不足、預期之外的醫療開支，以及缺乏收入或收入減少，這些因素都可能影響其建立財務靈活性的能力。

據調查結果，隨着康健護理成本上升，通脹和經濟放緩是最令人擔憂的問題，日本和新加坡超過70%的消費者憂慮這些外在因素影響其建立財務靈活性的能力。 相比其他金融產品，大部分亞洲地區的消費者過份依賴現金儲蓄和銀行存款以實現其財務目標。亞洲近三分之二的消費者認為子女是為未來的理想投資，可在他們年老時為他們提供生活保障。

與全球趨勢類似，亞洲消費者預計將延遲退休，尤其是在他們仍需繼續照顧子女和年邁父母的情況下。亞洲的家庭結構不斷轉變，包括出生率下降和多代家庭減少，增加了其財務規劃的壓力。在所有年齡組別中，亞洲平均62%的受訪者擔心家庭的財務責任會導致他們需要延遲退休。

儘管如此，平均57%不計劃結婚或生育的受訪者擔心老年沒有配偶或子女來照顧其財務和健康需求。為填補潛在的財務缺口，平均75%的受訪者表示將盡量儲蓄，而僅28%的受訪者表示將投資於不同的金融產品。

對於提供退休金計劃的市場而言，35%的香港受訪者預計將依賴強制性公積金（MPF），52%的新加坡受訪者預期將依賴強制性的中央公積金（CPF），36%的印尼受訪者預期將依賴自願性的金融機構養老基金（DPLK）。

上述調查於今年1至2月於八個市場通過網上自助問卷方式進行，涵蓋中國內地、香港、日本、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓和越南。受訪者人數共8,400名，年齡介乎25歲至60歲，當中男女各佔一半。