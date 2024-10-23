仲量聯行：今年香港酒店成交總額料按年少35%

仲量聯行最新分析顯示，亞太區酒店業受惠於投資活動激增、利率環境改善以及整體利好的宏觀和微觀經濟發展，預計2024年全年酒店投資總額將達約122億美元，較去年的117億美元增長約4.3%。今年香港酒店的成交總額料亦達約5億美元(約38.9億港元)，預期政府推出的鼓勵酒店或商廈改裝作學生住宿的先導計劃，將可刺激酒店買賣交投。

今年香港酒店投資市場依然活躍，惟買家變得更加精挑細選，主要選擇黃金地段的市中心酒店。該行預計，今年的成交總額將較2023年減少約35%。鑑於今年普遍存在的買賣價差料將收窄，且本港旅遊業有望進一步回暖，料2025年的投資活動將會有所增加。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，現時本港不少酒店空置率高企，尤其是3及4星級酒店受旅客消費模式改變影響甚大。新一份《施政報告》推出改裝酒店作學生宿舍的先導計劃，在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，簡化程序，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店成學生宿舍。此舉預計將可刺激市場投資意欲，吸引更多發展商和投資者參與，為市場注入新動力。

另外，2024年首9個月，亞太區酒店交易額累計達約90.5億美元，較去年約78.7億美元，還多出約15%，已達2019年全年交易額約九成。在大型交易的推動下，跨境投資額於今年首9個月大幅增長，尤其以日本最為顯著，而澳洲的交易活動則罕見地停滯不前。

內地截至2024年9月底，酒店投資總額約18億美元，較去年增長約6.4%。上海及北京仍然是交投最活躍的酒店投資市場，佔交易總額的一半以上。就買家類型而言，高淨值投資者仍是較活躍的酒店資產買家之一。預計市場增長趨勢將持續至今年第四季，全年酒店交易總額有望達到21億美元。

至於，今年澳洲的酒店銷售額將持續低迷。年初至今已結算的交易總額約6.29億美元，較去年同期下降約38%。仲量聯行估計，全年交易總額約11億美元，低於長期平均水平，可能由於不少在2024年完成的交易亦可歸入去年交易所致。

該行亞太區酒店及款待部行政總裁Nihat Ercan指出，受惠於積極的區域宏觀經濟前景、有利的利率政策和穩固的消費趨勢等更廣泛層面的經濟因素，相信全年酒店投資額將超越去年。投資者對亞太區酒店業的大型投資項目持續展現濃厚興趣，預計今年第四季的交投活動將保持活躍，故將投資額預測上調至122億美元。

該行分析顯示，按當地貨幣計算，亞太區酒店平均每日房價(ADR)較上一個周期高峰(2018至2019年)增長約19%。此外，考慮到商務出差的強勁增長抵銷了休閒旅遊部分下降，大部分市場的酒店入住率仍具上升空間，有望達到疫情前的高位。同時，由於會議展覽(MICE)復甦仍然緩慢，加上內地短期經濟問題持續影響整體行業表現，預計入住率的全面恢復仍需時。