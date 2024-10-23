瑜悦盡推餘下98伙價單　周日一口氣開賣198伙

華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周三(23日)加推第3號價單，盡推餘下98伙，折實平均呎價約17,162元，並敲定於周日(27日)一口氣推出全盤198個單位發售。

集團銷售總監封海倫表示，項目公布價單以來反應熱烈，截止今天下午4時，已錄得逾9,000張入票，以周日發售項目所有單位計，超額逾44倍，項目將於周五(25日)下午3時截止認購登記，預計截票時有機會錄過萬張入票。

是次加推單位，大部分為中高樓層向海單位，包括4伙連平台或天台的特色單位，以及兩伙連家具單位，今批價單售價較首兩張價單略高，主要反映以上樓層、景觀及特色戶等因素。

華懋銷售總經理陳慕蘭稱，最新加推價單包括65伙一房標準單位、17伙兩房標準單位、12伙套三房標準單位、以及4伙連天台或平台的特色戶，實用面積312至594方呎。今批單位折實售價512.82萬至1,258.82萬元，呎價約14,652至21,192元。

集團銷售經理馮晉傑表示，周日發售當日設有A1、A2及B組時段，A1組客人須最少購買4至6伙指定單位；A2組客人須最少購買一伙三房單位、或至少兩至3伙指定單位；而B組買家則可購買1伙單位。整批198伙折實平均呎價約16,154元。