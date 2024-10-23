騰訊南非大股東CEO望再創千億美元價值 之前沽清攜程
2024年10月23日 18:10
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Fabricio Bloisi
騰訊控股(00700)南非大股東Naspers行政總裁Fabricio Bloisi上任100天後發表股東信，提到該公司目前估值約1,000億美元(約7,800億港元)，希望透過專注於建立及投資快速增長及獲利的業務，在Prosus的生態系統中再創造1,000億美元價值，並關注這樣將如何為股東帶來真正回報。
Bloisi強調人工智能(AI)是其增長策略的關鍵，持續將AI整合至整個企業，並引用iFood及OLX的成功例子。他又提到，旗下互聯網投資旗艦Prosus最近以15億美元(約117億港元)出售攜程集團(09961)股份，公司將繼續積極管理投資組合，為股東創造最大價值，而且就其他業務作出策略決策，包括為南非網購公司Takealot定位以實現持續增長，並為印度網上訂餐公司Swiggy的首次公開招股(IPO)作準備。
另一方面，他透露，Prosus截至9月底止上半財年，業務持續強勁增長及錄得盈利，當中電商業務收入大幅增長，經調整息稅前利潤(EBIT)約為上一財年全年的3倍。他決心提升核心電子商務業務的盈利能力，目標是本財年經調整息稅前利潤(EBIT)再增加4億美元。他預期明年的改善步伐也不會放緩，表示核心電商業務必須成為集團更大的盈利能力及自由現金流來源。