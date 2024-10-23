騰訊南非大股東CEO望再創千億美元價值　之前沽清攜程

另一方面，他透露，Prosus截至9月底止上半財年，業務持續強勁增長及錄得盈利，當中電商業務收入大幅增長，經調整息稅前利潤(EBIT)約為上一財年全年的3倍。他決心提升核心電子商務業務的盈利能力，目標是本財年經調整息稅前利潤(EBIT)再增加4億美元。他預期明年的改善步伐也不會放緩，表示核心電商業務必須成為集團更大的盈利能力及自由現金流來源。