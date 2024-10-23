Blue Coast II暫收逾7000票　超購逾78倍

集團營業部首席經理郭子威稱，當日銷售單位集中於第3座，包括66伙兩房及22伙三房。至於招標出售的24伙四房單位，將於下周一(28日)接受認購投標，入標認購相鄰單位將會考慮優先處理。

現時買家入市意慾上升，預計樓價3,000萬港元以上成交比例，有機會由以往約一成提升至15至20%。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，該行將為項目買家提供按揭優惠，其中「早鳥減息定按優惠」可選擇首兩年或三年定息3.25厘，或首五年定息3.15厘，按揭年期達30年，定息期後按息低至4.375厘，透過按保計劃按揭成數高達9成。

另外亦提供「高存息回報按揭」，全期按息低至銀行同業拆息(HIBOR)加1.3厘，實際按息低至3.875厘，客戶可享與按揭相連之高存息戶口，並設現金回贈，透過按保樓按成數高達9成，按揭年期達30年。

至於「任何樓價9成按揭優惠」，按揭成數高達9成，適用於任何樓價，客戶可以一成首期置業上會，全期按息低至最優惠利率(P)減2厘，即3.875厘，並享有現金回贈，按揭年期長達30年。