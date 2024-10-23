沙田第一城兩房390萬易手　持貨6年貶價逾23%

細價上車盤樓價繼續尋底，沙田第一城兩房單位，議價後以390萬元易手，較約6年前購入價帳面再低約23.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角半山賽西湖大廈1座低層B室，實用面積約1,124方呎，套三房加工人套房間隔，叫價2,000萬元，減價212萬元，以1,788萬元成交，呎價約15,907元，原業主於2014年11月以1,882萬元購入，約10年帳面損失94萬元。

●利嘉閣梁啟豪稱，北角半山慧雅閣C座低層2室，實用面積約1,734方呎，套四房連工人套房及儲物室間隔，連車位放售，有議價空間，用家睇樓後即以2,468萬元購入，呎價約14,233元，原業主在2015年以約2,750萬元買入，帳面蝕282萬元。

●中原顏燦城表示，西半山大成大廈低層連平台銀主盤，實用面積約820方呎，三房間隔，連約1,200方呎平台，最新叫價1,080萬元，因內籠殘舊，累減220萬元或約兩成，以860萬元沽出，呎價約10,488元，新買家為用家。

●香港置業郭詠詩指，香港仔嘉和大廈B座極高層單位，實用面積約348方呎，兩房連天台間隔，叫價418萬元放盤已約兩年，雙方經議價後以380萬元易手，呎價約10,920元，較市價低約10%，新買家為投資客，睇樓兩次後決定購入。

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九龍區

●利嘉閣李嘉輝表示，新蒲崗譽‧港灣8座高層E室，實用面積約525方呎，兩房間隔，新買家沽出紅磡物業「升級」換樓，以909萬元承接上址，呎價約17,314元。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園16座中層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場以628萬元易手，呎價10,608元，原業主於1998年7月以213萬元購入。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣一號．西九龍1座中層B室，實用面積約867方呎，套三房間隔，享內園景及山景，最初叫價1150萬元，放盤1個多月，最近議價後以1,32萬元成交，呎價約11,903元，原業主於2017年8月以1,050萬元購入，約7年帳面蝕讓18萬元。

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新界區

●中原伍錦基表示，沙田第一城10月暫錄約21宗買賣，屋苑50座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以390萬元易手，呎價約13,732元，新買家為用家，原業主於2018年以508萬元購入，持貨約6年帳面蝕讓118萬元，貶值約23.2%。

●中原黎宗文稱，大圍及沙田10月暫錄近90宗二手買賣，按月增約1倍，其中沙田富豪花園E座中層A室，實用面積約831方呎，套三房間隔，去年叫價約1,000萬元，今年6月減至800萬元，議價後以700萬元售出，呎價約8,424元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐楊麗娟指，火炭居屋彩禾苑低層15室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望山景，放盤約5個月，未補價第二市場叫價500萬元，以420萬元沽出，減價80萬元或約16%，呎價約8,879元，原業主2019年以334.32萬元購入。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳海天晉6A座中層D室，實用面積約368方呎，一房間隔，連開放式廚房，望內園景，以545萬元成交，呎價約14,810元，原業主在2021年以約715萬元買入，帳面蝕170萬元。

●中原張鎮邦稱，將軍澳都會駅2座高層C室，實用面積約629方呎，套三房間隔，最新以840萬元易手，呎價約13,55元，新買家為外區換樓客，原業主於2010年7月以420萬元購入單位。

●中原胡耀祖指，馬鞍山10月暫錄約90宗二手買賣，按月升約75%，新港城P座低層3室，實用面積約337方呎，兩房間隔，議價後以420萬元易手，呎價約12,463元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山曉峯灣畔3座中層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望海景，放盤7個月，叫價620萬元，終減價24萬元至596萬元成交，減幅約4%，呎價約12,365元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山天宇海3A座中層C室，實用面積約811方呎，三房間隔，望海景，放盤約1年，叫價1,050萬元，獲買家洽購，減85萬元，以965萬元成交，減幅約8.1%，呎價約11,899元。

●中原吳啟業表示，大埔康樂園剛錄C2座低層單位，實用面積約750方呎，套三房間隔，叫價約880萬元，日前議價後以858萬元沽出，呎價約11,440元，新買家為同區客，購入單位自住，原業主於2005年以約378萬元購入。

●中原黃達雄指，大埔居屋寶雅苑A座低層16室，實用面積約381方呎，兩房間隔，去年於已補價自由市場放盤叫價約450萬元，今年8月減至350萬元，日前議價後以338萬元沽出，呎價約8,71元，新買家為上車客。

●中原溫旭銘表示，元朗翹翠峰5座高層F室，實用面積約667方呎，三房間隔，叫價700萬元，議價後以663萬元成交，呎價約9,940元，新買家為區內家庭，一直租樓，為鄰近子女上學，即睇即買。

●中原蕭頌崴稱，元朗10累錄約72宗二手買賣，較9月全月增逾一成，朗怡居2座中層E室成交，實用面積約552方呎，兩房間隔，叫價530萬元，議價後以498萬元易手，呎價約9,22元，新買家為同區上車客。

●祥益指，天水圍栢慧豪園3座高層G室，實用面積約502方呎，兩房間隔，原業主為加快出售步伐，累積減價48萬元，獲區內換樓客以482萬元承接上址自用，呎價約9,602元，原業主於2019年以約588萬元購入，帳面虧蝕約106萬元

●祥益林家倫表示，天水圍居屋屏欣苑A座高層4室，實用面積約447方呎，累積減價42萬元，區內綠表客於未補價第二市場以408萬元購入自用，呎價約9,128元。

●美聯梁浩文指，屯門南浪海灣1座高層H室，實用面積約840方呎，套三房連工人套房設計，早前叫價930萬元，獲區內換樓客洽購，議價10萬元後，以920萬元承接，呎價約10,952元，原業主2021年以995萬元購入，約3年轉手帳面蝕75萬元。

●利嘉閣莊國寶稱，屯門居屋景峰花園1座中層A室，實用面積約504方呎，兩房間隔，望內園景，近日於未補價第二市場叫價約400萬元放售單位，減價100萬元，以300萬元售出，呎價約5,952元。

●中原陳偉業表示，東涌海堤灣畔剛錄本月首宗買賣，單位為2座低層H室，實用面積558平方呎，兩房間隔，叫價620萬元，附裝修，外區換樓客覓盤約一個月，議價30萬元，斥資590萬元購入作新居，呎價約10,73元。

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