【多相】多個市區鐵路私樓「2字頭」拍售出　呎價低至8100元

忠誠拍賣周三(23日)賣出4項物業，當中3個為市區鐵路沿線私樓，全部僅以「2字頭」拍出。

其中牛頭角單幢樓仁厚大廈中層H室，實用面積約256方呎，連每月9,500港元租約，開價140萬元，被搶高68萬元或約48.6%，只以208萬元售出，呎價約8,125元，個別銀行對單位估價達約248萬元，成交價低約16.1%，新買家可享約5.5厘租金回報。

同區上車屋苑得寶花園G座中層8室，實用面積約253方呎，不提供樓契，以160萬元推出，同場亦以220萬元拍出，呎價約8,696元，較開價高約37.5%，但比大型銀行網上估價仍低約22.8%。

長沙灣美居中心6座高層A室，實用面積約310方呎，屬法院令物業，不提供樓契，開價260萬元，搶高4萬元，成交價264萬元，呎價約8,516元，較銀行估價低約25.4%。

大單位都有捧場客，場內推拍沙田廣場C座中層1室銀主盤，實用面積約722方呎，以700萬元推出，搶高60萬元，以760萬元拍出，呎價約10,526元，較銀行估價亦低約13.9%。