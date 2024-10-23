市區新盤搶客　啟德跑道區項目首價單推78伙

市區新盤再掀戰幔，啟德跑道區全新項目於周三(22日)公布首張價單78個單位，示範單位於周六(26日)對外開放並同時接受認購登記。至於長沙灣新盤亦加推最後一批單位，落實周日(27日)盡推全盤198伙公開發售。

DOUBLE COAST I首批提供78伙 折實平均呎價約17899元

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，首批單位位於3座及低座5座，開放式至三房，實用面積265至627方呎。

扣除最高12%折扣後，折實價422.5萬至1,266.1萬元，呎價約15,943至20,315元。最低售價及呎價均為3座1樓G室，實用面積265方呎，開放式戶型。項目將於周六(26日)對外開放示範單位，並同時接受認購登記。

會德豐地產主席梁志堅表示，樓價正在止跌回升，預計到今年年底將有約5%至10%升幅，認為現時價錢為最抵買時間。項目首批單位售價較為保守，其後將會加價。

瑜悦盡推餘下98伙價單 周日一口氣開賣198伙

●華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周三(23日)加推第3號價單，盡推餘下98伙，折實平均呎價約17,162元，並敲定於周日(27日)一口氣推出全盤198個單位發售。

集團銷售總監封海倫表示，項目公布價單以來反應熱烈，截止今天下午4時，已錄得逾9,000 張入票，以周日發售項目所有單位計，超額逾44倍，項目將於周五(25日)下午3時截止認購登記，預計截票時有機會錄過萬張入票。

是次加推單位，大部分為中高樓層向海單位，包括4伙連平台或天台的特色單位，以及兩伙連家具單位，今批價單售價較首兩張價單略高，主要反映以上樓層、景觀及特色戶等因素。

華懋銷售總經理陳慕蘭稱，最新加推價單包括65伙一房標準單位、17伙兩房標準單位、12伙套三房標準單位、以及4伙連天台或平台的特色戶，實用面積312至594方呎。今批單位折實售價512.82萬至1,258.82萬元，呎價約14,652至21,192元。

集團銷售經理馮晉傑表示，周日發售當日設有A1、A2及B組時段，A1組客人須最少購買4至6伙指定單位；A2組客人須最少購買一伙三房單位、或至少兩至3伙指定單位；而B組買家則可購買1伙單位。整批198伙折實平均呎價約16,154元。

The YOHO Hub II加推139伙 折實平均呎價15855元

今批單位涵蓋73個兩房及66個三房戶，扣除最高15.5%折扣，折實售價659.43萬至1,550.32萬元，呎價約13,573至18,800元。另外，部分舊有價單單位輕微提價約1%至2%。

同時，項目公布最新銷售安排，下周三(30日)發售30個單位，包括14伙兩房及16伙三房單位，實用面積447至905方呎，折實售價659.43萬至1,431.17萬元，平均呎價約15,383元。

啟德天瀧四房戶售5227萬元 呎價逾3.78萬元

另一宗為3座18樓A室，實用面積1,102方呎，三房間隔，以3,627萬元易手，呎價約32,913元。

項目自上周六(19日)起以現樓形式重推，招標發售55伙臨海單位，至今售出20伙，套現約8億元。

晉環再售四房特色戶 做價3599.9萬元

●路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，周三(23日)再售出四房雙套房特色戶，單位為第1A座23樓F室，實用面積1,218呎，享南朗山及深水灣景觀，成交價3,599.9萬港元，呎價約29,556元。

發展商指出，上述享有雙景觀的F單位，短短約兩周全數沽清。項目至今售出737伙，套現逾152億元。

星凱‧堤岸再沽兩伙 城門河景三房逾1273萬成交

●中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸成交持續，周三(22日)再售出兩伙，其中5座47樓D室，實用面積676方呎，屬三房設計，享城門河景，成交價1,273.8萬港元，呎價約18,843元。

另一伙售出單位為2座29樓H室，實用面積259方呎，以512萬元沽出，呎價約19,768元。

他補充，項目於月內售出26伙，套現逾2.2億元。開售至今累售1,233伙，佔全盤1,335伙逾92%。

維港滙今再沽2伙 套現逾3900萬元

售出單位包括維港滙III第1B座10樓A室，實用面積約524方呎，以1,160萬元售出，呎價約22,137元。同項目另一伙為1A座8樓B室，實用面積1,001方呎，售價為2,770萬元，呎價約27,672元。

該系列今年售出228伙，連車位套現逾46億元。項目至今累積沽出1,277伙，連車位套現逾223億元。

Blue Coast II暫收逾7000票 超購逾78倍

集團營業部首席經理郭子威稱，當日銷售單位集中於第3座，包括66伙兩房及22伙三房。至於招標出售的24伙四房單位，將於下周一(28日)接受認購投標，入標認購相鄰單位將會考慮優先處理。

現時買家入市意欲上升，預計樓價3,000萬港元以上成交比例，有機會由以往約一成提升至15至20%。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，該行將為項目買家提供按揭優惠，其中「早鳥減息定按優惠」可選擇首兩年或三年定息3.25厘，或首五年定息3.15厘，按揭年期達30年，定息期後按息低至4.375厘，透過按保計劃按揭成數高達9成。

另外亦提供「高存息回報按揭」，全期按息低至銀行同業拆息(HIBOR)加1.3厘，實際按息低至3.875厘，客戶可享與按揭相連之高存息戶口，並設現金回贈，透過按保樓按成數高達9成，按揭年期達30年。

至於「任何樓價9成按揭優惠」，按揭成數高達9成，適用於任何樓價，客戶可以一成首期置業上會，全期按息低至最優惠利率(P)減2厘，即3.875厘，並享有現金回贈，按揭年期長達30年。

星凱‧堤岸再沽三伙 城門河景三房逾1273萬成交

●中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸成交持續，周三(22日)再售出三伙，套現2,957.3萬元，其中5座47樓D室，實用面積676方呎，屬三房設計，享城門河景，成交價1,273.8萬港元，呎價約18,843元。至於3座46樓A室，同屬三房間隔，則以1,171.5萬元售出，呎價約17,407元。

另一伙售出單位為2座29樓H室，實用面積259方呎，以512萬元沽出，呎價約19,768元。

他補充，項目於月內售出27伙，套現逾2.3億元。開售至今累售1,234伙，佔全盤1,335伙逾92%。