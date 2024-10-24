【東方日報產評】港金融否極泰來　華資產重估納財

9月內地出重拳刺激經濟以來，香港股市交投有明顯改善，主要指數亦步離低谷，企業融資活動近日終有持續回暖的迹象。香港交易所季績報佳音，可以說是香港金融市場否極泰來的一個徵兆。期望內地的刺激經濟政策發揮效用，為改善中國資產估值給力，而香港則積極善用互聯互通，當好人民幣資產交易中心的角色，確保金融業回復興旺，則百業皆可得益！

在去美元潮流下，愈來愈多國際雙邊貿易透過本幣支付結算。中國作為全球最大貿易國，隨着更多貿易活動透過本幣支付結算，國際上人民幣的流通量逐步增加。貿易夥伴以商品換來人民幣，也要尋求出路，或使用人民幣購買商品，或可透過人民幣資本交易實現增值。若中國資產價格走出谷底，資本市場恢復正常融資功能，人民幣作為多元儲備和多元投資功能的吸引力，絕對會受國際市場重視。

香港奉行一國兩制，國際金融中心基建成熟，是外資買賣中國資產的理想交易中心。只是這幾年中國資產估值低迷，港股流動性每況愈下，企業融資功能褪色，港股表現一直跑輸外圍，新股市場沉寂。要走出這個困局，解鈴還需繫鈴人，得看中國資產前景有明確改善。

轉捩點就在於9月下旬內地公布一系列強刺激政策，兩地股市成交大爆發，指數暴升過後進行調整。未來港股能否持續回復活力的關鍵，在於內地經濟實際表現，帶動企業融資的需求，落實支持龍頭企業來港上市，盤活新股市場，吸引更多資金參與港股，而做大人民幣計價金融資產交易市場，更是任重道遠。

中國作為全球第二大經濟體，經濟需要持續發展，必須有一個強大的資本市場作配合。中國的商品行銷海外，出口業沒有因為美國打壓而倒下，未來更要積極拓展服務業，金融服務正是極具潛力的一環，且耐心觀望當局如何建設具中國特色的現代資本市場。

過去港股由歐美資金主導，現在港股基本上由內地資金(北水)主導，未來香港金融市場得緊跟國策而行。港府可以做的，是爭取時間主動加強金融市場的各項配套，提升綜合競爭力。畢竟與過去做歐美市場不同，開拓東盟與中東市場需要了解不同的語言及文化，才能勝任提供專業服務，這些方面港府可以主動做更多，例如除了引入海外專才，亦可調撥更多資源協助本地人才再培訓及轉型。

事實上，與其「出口術」說鼓勵服務業提供更多簡單的阿拉伯語指示，港府應善用公帑，以實際規劃與行動協助服務業勞動力升級改造，為香港迎接新的海外客源，構建新的商業氛圍。今時今日的百年變局，繼續沿用過去的大市場、小政府方針，顯然不足以應付挑戰。

說實話，中國資本市場的發展機遇，國際資金期待已久。外資去留不獨取決於意識形態，更多是關乎「利益」。一日中美不去到實戰，競爭力就是經濟戰的最佳武器。港府得配合國策打好這場資本戰，這不僅是香港經濟的出路，也是國家打破圍堵、確保經濟可持續發展的重要戰役，不容有失。