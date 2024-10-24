高盛：內地樓價有望2027年反彈　前提是...

內房危機困擾港股已久，早前「彈弓手」重新調高中國今年經濟增長預測的高盛估計，隨着中央定調樓價要止跌回穩，內地樓價將於明年後期回穩，2027年有望升2%，但前提是當局要拿8萬億人民幣(下同)出來救樓市。

然而，內地居民基本上經已不願再借錢，經濟學上稱為「去槓桿」或「修復資產負債表」，這也是內房銷售上不去的根本原因，即使瑞銀早前發表調查發現他們買港樓的意欲增加，傾向灣仔區、九龍城區、沙田區、中西區和油尖旺區云云。

高盛參考日本1990年代初樓市泡沫爆破經驗後發表報告，不否認內地家庭今年仍會繼續「去槓桿」，但由於中央或再讓銀行調低存量樓按的按息、出招提振消費信心等，現估計上述趨勢將於2026至2027年停止，家庭債務對國內生產總值(GDP)比率屆時將回落至60%；若就業和收入預期改善，更有機會重新加槓桿。

不過，這些美好預期實現之前，高盛估計內地一手樓價2025年及2026年分別再跌5%及2%，而二手樓價則於明年再跌7%後在2026年企穩。

中國經濟向來由投資推動，內房寒冬對經濟最大的損傷正正在於固定資產投資。高盛估計，新屋動工2027年會在高峰時的兩成企穩，為房地產固產投在2028至2029年「終極回穩」舖路。

至於救內房到底甚麼銀碼才稱得上足夠，高盛的答案是8萬億元，相當於內地明年GDP的5.8%，方可打好去庫存和保交樓的「攻堅戰」，資金大部分來自地方政府特別債券，而且鑑於二手供應增加，這筆救命錢理應盡早發放。一大輪救市後，高盛估計內地新盤銷售額3年後以8萬億元的水平企穩。