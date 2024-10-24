恒生銀行引進九龍首家寵物友善分行　首設長者友善專區

近年無論是監管機構或本港銀行業界均積極推展普及金融的理念，為有不同需要的客戶群提供各類型的創新銀行服務，以便利大眾市民。恒生銀行早前在分行增設長者友善服務專區及寵物友善設施，以滿足社區對銀行服務的需求。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫接受《東網》訪問時表示，該行一直積極了解不同客戶的需要，將未來銀行和以客為本的理念糅合於銀行服務之中，例如的客戶可攜帶寵物輕鬆地於寵物友善分行使用銀行服務，分行亦特別增設長者友善服務專區，為長者客戶提供貼心的服務之餘，亦協助他們過渡到未來銀行的服務，帶來一個多元共容環境，達致普及金融。

恒生去年破天荒設立寵物友善分行，在市場上引來不少注目。今年進一步在又一城分行引進九龍區首家寵物友善分行，在銀行大堂的智能櫃位附近設有寵物友善等候區域，方便攜同寵物的客戶在智能櫃位快捷地處理大部分的銀行服務類別，或與寵物一起等候櫃位服務。又一城分行更設有寵物友善會議室，客戶可攜同寵物與銀行職員進行理財諮詢。

由60年代已經為成恒生銀行客戶的Pauline 及其愛寵「乖乖」對寵物友善分行深表歡迎，尤其有助寵物主人到分行處理事務前，毋須特意先行安置寵物，並大讚寵物友善設施之一的空氣清新機，能避免寵物氣味影響其他客戶。

李樺倫續表示，有見沙田分行今年上半年處理的櫃位交易中逾半為65歲或以上的長者客戶，恒生特意擴充沙田分行並首設長者友善服務專區。該行參考建築署的《長者友善設計指引》，加入便利長者的設計及無障礙設施，為長者客戶提供舒適和暢通易達的銀行服務。