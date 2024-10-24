鄧聲興：小米集團阻力位32元
2024年10月24日 08:51
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十一長假期期間，小米集團(01810)旗下的小米SU7鎖單超過6,000輛。集團汽車9月批發銷量預估為13,500輛，小米汽車目前已連續4個月達成破萬交付目標。集團三大核心業務(分別為智能手機、IoT及互聯網)第2季均有不俗增長，帶動季度收入創歷史新高。其中，第2季集團XiaomiSU7系列交付新車2.74萬輛，於今年6月小米汽車工廠開啓雙班生產持續擴充產能，預計將於今年11月提前完成SU7系列累計交付10萬輛目標，全力衝刺24全年累計交付12萬輛新目標。IoT與生活消費品業務收入471億元，按年增20.6%，創歷史新高，毛利率按年升至19.8%。智能大家電業務收入按年上升40.5%，平板全球出貨量排名第5位，可穿戴腕帶設備全球出貨量排名第2位；互聯網業務收入163億元，按年增加12.7%，創歷史新高，毛利率按年上升至76.3%。
高通在驍龍技術高峰會2024上，正式發布驍龍8至尊版。驍龍8至尊版集成第二代自研Oryon CPU，基於台積電3nm製程工藝，採用「2+6」設計－擁有2顆4.32GHz的超大核以及6顆3.53GHz的性能核，頻率對比第三代驍龍8分別提升約31%和10%。新的小米15 Ultra可能會採用豪威最新的OV50N頂級感測器，其擁有1吋超大底，在不少參數上都能跟索尼、三星等全球頂級CMOS廠商競爭。股份阻力位32元，支持位22元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)