鄧聲興：小米集團阻力位32元

高通在驍龍技術高峰會2024上，正式發布驍龍8至尊版。驍龍8至尊版集成第二代自研Oryon CPU，基於台積電3nm製程工藝，採用「2+6」設計－擁有2顆4.32GHz的超大核以及6顆3.53GHz的性能核，頻率對比第三代驍龍8分別提升約31%和10%。新的小米15 Ultra可能會採用豪威最新的OV50N頂級感測器，其擁有1吋超大底，在不少參數上都能跟索尼、三星等全球頂級CMOS廠商競爭。股份阻力位32元，支持位22元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)