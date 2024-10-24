耀才許繹彬：人民幣匯率及配股潮阻礙股市升勢

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，屈指一算，傳統的股災月還有一星期便過去，如以昨天全球重要股票市場的收市價作統計，10月股災的魔咒應該慶幸沒有應驗；道指在10月創下歷史新高而納指則創下52周新高，比較沉寂的中港兩地股市在本月同樣創下52周新高(滬綜指高見3,674點及港股高見23,241點)，除非本月餘下交易日存在任何變數，否則全球股市在10月可以用「歌舞昇平」來形容。

談回港股，儘管現時仍處於20,000點以上的水平，但自過了十一長假時創下23,241點高位後，在港府發表的施政報告內沒有提及任何寛減印花稅或各項金融相關措施，再加上國家再無推出實質的救市方案下，港股不論升勢及成交均呈現無以為繼的狀態，點數已在本月高位回落至20,500點附近，而成交在本周二(22日)更進一步回落至1,548億元，暫為近一個月來最少；即使人行在上月尾使出的「連環拳」救市措施其中一項支持資本市場的證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）在周一(21日)首次進行，但對中港兩地股市沒有特別大的刺激，只是橫行待變格局。

即使昨天(10月23日)港股有所反彈，但成交則仍不足2,000億元，而指數則在升穿20,800點時明顯乏力，最終只能退守在20,600點(即10天線)；由於大市短期內再沒有任何新衝擊，令恒指步履開始變慢，波幅亦開始縮小，因而令人信心動搖，亦屬正常反應。

筆者認為，港股自9月底急速反彈至今，儘管曾急升至超過23,000點水平，成交更曾創下超過6,000億元的亮麗歷史佳績，如用以上數據及用常理推算，理應是開戰牛市之旅；但如用理智細心再分析，港股在過往3年的低殘及低迷往績下，根本並無圖表及數據可以用來推算；而能夠將成交及點數在短時間內推至頂峰，相信當中不乏有夾淡倉及夾沽空盤而來，才會產生較早前難以置信的成交。再回想今年5月時的情景，港股亦是受惠於國內使出一系列的救市措施，指數因而曾作出極地反彈，一度由四月的16,044點反彈至5月高位19,706點，高低位亦相差3,700點左右，而成交亦由不足800億元急升至超過2,000億元，當時外間憑數據及圖表推論，均認為港股未來應該有所作為；可惜，當然是理想美好現實殘酷，港股在利好消息無以為繼下，令其再度急速調整至近16,000點水平，而成交則降至不足800億元，前景又再令人大跌眼鏡。

時至今日，港股現行的情況是否有如5月的翻版，仍有待確認；但投資者如再細心想想，中港兩地股市有如一個病入膏肓的病人，即使終於有靈丹可服用救治，亦需要時間去觀察此靈丹是否服後可將病毒掃除，令病情治癒，而整個觀察期定必會遇到一定的考驗；現階段中港兩地股市相信正正受到一定的考驗，其中一樣人民幣匯率突然又變得疲弱，美元兌人民幣在上月股市急升時，曾一度升穿7算水平；但現今在兩地股票市場膠著時，其匯率則再次跌穿7.13，此水平無疑令內地很多資本變得萎縮，相信亦是國內股票市場其中一個痛點；在國內股市走勢欠銳下，港股呈現反覆及回調亦屬正常反應。

除以上因素外，令港股舉步維艱的原因，就是升到如此水平下，不少企業趁高位相繼配股，據統計，單由10月截至上周五的12個交易日，已有13間主板上市公司加入抽水潮，總集資額共涉逾46億元；此舉對上市公司來說，苦等三年，終有機會配股集資用作改善或優化公司營運，實屬自然反應；但從投資者角度而言，則每分每秒擔心自己所持的股份會否掉進抽水池，因而令其投資策略變得保守。