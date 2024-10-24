IBM第三季轉蝕逾25億　收入不似預期　股價市後挫8%

國際商業機器(IBM)截至9月底的第3季收入不及市場預期，而且由盈轉虧，拖累股價在市後延長交易時段曾跌8%。

期內，IBM虧損3.3億美元(約25.74億港元)，去年同期錄得純利17億美元；經調整每股盈利2.3美元，好過市場預期的2.23美元。不過，由於受到諮詢業務需求放緩影響，收入按年僅升1.5%，至149.7億美元，遜市場預期的150.7億美元。

上季諮詢業務收入為51.5億美元，按年跌0.5%，差過市場預期的51.9億美元。行政總裁Arvind Krishna在電話會議上表示，結果低於IBM預期下限。財務總監Jim Kavanaugh表示，該領域的客戶並沒有擴大預算，一些生成式人工智能(AI)項目是以犧牲傳統諮詢為代價。

至於其他收入，期內軟件收入為65.2億美元，增長約10%，高於分析師預期的63.7億美元。公司5年前收購的Red Hat業務增長達14%。

此外，IBM的生成式人工智能(AI)業務目前已超過30億美元，第二季增長超過10億美元。Krishna表示，其中約80%是在顧問領域，其餘則是軟件領域。

業績展望方面，IBM預計第四季收入會續增，自由現金流將超過120億美元。Krishna指，由於利率及地緣政治緊張局勢等經濟因素的持續不確定性，他們選擇謹慎支出。