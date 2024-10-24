滙豐推出一站式收款方案　支持電商發展

滙豐宣布推出全面數碼收款管理方案 — HSBC Digital Merchant Services，幫助電商透過單一合約接受多種支付方式，提升數碼收款及相關行政管理效率。

HSBC Digital Merchant Services將分階段接入多種支付方式，包括Visa、MasterCard、銀聯、電子錢包和即時支付等，標誌滙豐重啟信用卡商戶收單業務。客戶可以利用方案全面處理網上收款的不同需要，毋需接洽多家支付服務商，大大簡化支付管理，方便客戶處理對賬和結算報告。

HSBC Digital Merchant Services現已在香港正式推出，開放予合資格商業客戶。滙豐保險亦已率先採用此全面收款方案，提升網上保險銷售流程的效率。

滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠表示，集團很高興推出HSBC Digital Merchant Services為電商賣家提供簡單、全面且安全的數碼收款管理方案，幫助他們建構更流暢的結帳流程，從而擴闊客戶群。我們將繼續增強對電商的支持，提供專門的數碼支付方案，幫助他們把握增長機遇。