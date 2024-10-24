中銀香港月均新股認購筆數升3成　推「抽股易」服務

中銀香港個金產品助理總經理姚益煇表示，受惠於減息周期重啟及多項經濟新措施的刺激等因素，香港股票市場活動自今年下半年起漸趨活躍，中銀香港客戶認購新股活動亦有所上升，自2024年6月起，月均新股認購筆數較上半年月均升幅達三成。有見及此，該行於手機銀行推出「抽股易」服務，同時為客戶帶來「全免」優惠，相信可以吸引更多投資者參與本地股票市場，為市場注入活力，支持市場發展。

中銀香港「抽股易」服務提供招股上市的公司資料、新股認購反應的相關新聞、影子股表現及待上市新股中簽率等全方位資訊；針對近期已上市新股提供多角度數據分析，包括對比分析近期新股上市後表現，更可按行業及上市保薦人分類作深入對比，以協助客戶進行投資決定。

此外，「抽股易」設有首日招股提示，客戶點按提示即可進行新股認購。由即日起至2024年12月31日，經中銀香港手機銀行認購新股的個人客戶可獲豁免新股認購手續費。客戶如以新股融資認購，亦可享豁免手續費及利息優惠。