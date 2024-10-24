英皇金融推信用卡入金回贈　為新舊客戶提供至筍入金方法

【營業資訊】英皇金融集團即日起推出「碌卡入金雙重賞」活動，客戶以信用卡入金即獲回贈優惠！碌卡入金過程方便大額交易之餘，客戶可享受信用卡原有優惠，再疊加英皇金業的信用卡入金回贈，盡情將優惠巨大化！

為回饋新舊客戶，英皇金業之特選現有客戶於活動期間以信用卡至少入金10,000港元，並進行1手黃金交易，入金無上限，2%回贈亦無上限。入金愈多交易量愈多，回贈就愈多，多「撈」多得。

新客戶更額外享有雙倍回贈。於10月或11月開戶之英皇金業全新客戶，同樣以信用卡至少入金10,000元，並進行1手黃金交易，首100,000元簽帳即享4%回贈，其後交易仍可繼續享有2%回贈，盡賺高達2,000元額外回贈。

英皇金融集團致力通過「寓投資於生活 —Lifestyle Trading」的模式，將品牌融入客戶的生活中，開發及制定更方便客戶隨時隨地交易的投資方案，為客戶投資增值。另外「EFSG Rewards」會員積分計劃推出以來深受客戶喜愛，客戶入金買賣交易，同時可儲積分換各種禮品，包括英皇獨家優惠、最新電子產品和現金禮券等，將投資利潤Level up，實現「寓投資於生活」。

優惠期即日至11月30日，把握時機，創造財富！