港企德事商務中心進軍沙特　投資3000萬美元

亞洲辦公空間供應商德事商務中心（TEC）宣布進入沙特阿拉伯市場，首個商務中心選址利雅德的阿卜杜拉國王金融區（KAFD），投資3,000萬美元。此戰略項目為TEC旗下至今最大的商務中心項目，標誌着公司發展的重要里程碑。

該項目佔地160萬平方米，是王國首個垂直城市，擁有95棟建築，涵蓋五大資產類別，提供甲級辦公空間、高端住宅、多樣化的商業和零售區、豪華酒店以及充滿活力的娛樂場所，所有設施均可在10分鐘內步行到達。

德事商務中心創辦人及行政總裁Paul Salnikow表示，很高興在沙特提供 TEC 的優質靈活工作空間，為沙特繁榮的商業生態系統做出貢獻，期待將TEC三十年的國際經驗落實到沙特的發展，為尋求頂級靈活工作環境的企業提供現代化的工作空間。公司在利雅德投資新設的中心與沙特2030願景完美契合，並將促進沙特商業生態系統的增長，充分展示了致力在沙特市場提供世界頂級靈活工作空間的決心。

德事商務中心在1994年於香港創立，至今在16個國家和地區的36個城市設有超過220家商務中心，成為亞洲第三大的服務式辦公室集團。