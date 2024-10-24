調查：港人月均投資額達38.7萬元　Z世代最愛美股

Yahoo財經公布「投資理財調查」結果，剖析港人最新的投資趨勢及偏好。調查顯示，隨着全民投資新時代來臨，不同世代與收入水平的投資者，各自展現出截然不同的投資風格。該調查詳盡分析香港人的投資偏好、風險承受能力及退休規劃趨勢。

報告指，超過半數港人定期參與投資活動，平均有7.8年投資經驗。大部分投資者在30多歲開始踏上投資之路，目標主要是累積財富。投資者平均將30%的總資產配置至金融產品，月均投資額高達38.7萬港元，佔可支配收入的19%。股票依然是港人心目中的首選投資工具，年輕一代則熱衷於海外市場，尤其對美國市場情有獨鍾。

值得一提的是，Z世代投資者對人工智能(AI)(32%)和新能源(32%)等創新產業情有獨鍾，並對海外股票，尤其是美國市場，展現出濃厚興趣。相比長輩，他們更敢於承擔風險，並對獲取高回報充滿期待，成為推動投資新趨勢的強大力量。

月入超過10萬元的高收入投資者在生物科技(50%)、人工智能(45%)和新能源(43%)等創新領域展現出強勁的投資熱情。這些投資者平均有9.2年的豐富投資經驗，其中65%表示對市場高度參與，並在金融市場上積極運作。這類投資者大多在求學時期便着手投資，比一般投資者提早2.1倍。多年來的經驗累積，讓他們具備敏銳的市場洞察力，能靈活配置資產到高潛力行業，捉緊新興趨勢中的機遇。

退休規劃方面，港人普遍在40歲前開始着手為退休作準備，多數計劃於60歲左右退休。受訪者平均預計需儲蓄約420萬元，以保障退休後的生活質素。對於已退休人士而言，現金儲蓄仍是主要收入來源。調查顯示，中年投資者更積極參與多元化投資，充分反映穩健財務規劃與積極市場參與之間的緊密聯繫。

此外，香港投資者對環境、社會責任及公司治理(ESG)相關議題的關注度持續上升，超過半數受訪者對ESG概念表示熟悉。儘管如此，多數投資者表示對ESG金融產品的了解仍處於初步階段，當中30至40歲的受訪者對ESG投資更感興趣。

40歲以下的年輕一代對ESG原則尤為重視，特別青睞可持續發展目標(SDGs)中的氣候行動、健康與福祉，以及可負擔清潔能源等領域。超過50%的受訪者表示，更認可積極推動ESG目標的品牌，顯示年輕一代正迅速崛起，成為推動責任投資的主要力量。