鄧成波家族減逾5成至7.2億放售葵涌成功中心

鄧成波家族持有的葵涌商廈成功中心再次推出市場放售，萊坊承業主委託，以私人協商形式交吉放售該項目，物業坐落打磚坪街26至38號，是次指導價格每方呎約3,000港元，較一年前叫價大幅低出超過50%，以現有樓面面積計算，涉及金額約7.2億元。

該物業樓高29層，總樓面面積約240,133方呎(根據改建及加建圖則)地下設有舖位、地下至2樓作為停車場，提供超過70個停車位、3樓至9樓劃分為零售用途、10樓至28樓則作為寫字樓用途，每層建築面積約7,000至8,700方呎，樓層高度約3.5至4米、樓面負重更達每方米750至1,750公斤。每個單位均內置獨立洗手間，並採用全落地玻璃幕牆設計，多數樓層享有開揚葵荃區城市景觀。

萊坊指，物業為區內罕有全幢出售商業大廈，可作為企業設立總部及後勤辦公室，也適合作多種商業用途，例如派對房間、動物醫院、工作室、教育中心或研發中心等，打造特色主題大廈。此外，物業外牆設有多個廣告位，可大幅提升營銷潛力及租金收入。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，隨著減息周期啟動及投資氣氛改善，現為入市良機。近期有多家銀行及大型企業已進駐葵涌，作為後勤辦公室、企業總部及數據中心等，反映該區已由傳統工業區蛻變為成熟的工商貿區域，他預計，項目呎租可達約13至14元。

此外，數月前，有財團收購鄰近大連排道的全幢舊式工廈，以重建總樓面計算，每方呎樓面地價約2,356元買入，今次放售的物業指導價遠低於重置成本，極具市場競爭力，料受投資者及用家追捧。資料顯示，鄧成波家族於2017年以約10.38億元購入成功中心全幢。