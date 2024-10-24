陳浩濂：可循6方向探討推動深港金融領域合作

深港兩地經濟和金融交流一直密切，財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席活動時表示，未來可循6個方向探討加深合作，進一步推動深港兩地金融領域合作，向更深層次、更寬領域、更高水平發展，並為國家金融強國建設作出貢獻。

他指出，首先是繼續深化和擴大金融市場互聯互通，期望不斷完善制度，探索開拓更多產品和渠道，豐富投資者的選擇，以助國家金融市場高水平開放，推動人民幣穩定國際化。「滬深港通」、「債券通」、「互換通」、「理財通」都是深受國內外投資者歡迎的制度，自推出以來均蓬勃發展。

第二是積極推動各項利民便商的合作措施，他指，針對市民和企業日常跨境經濟活動需求所產生的金融服務需要，例如跨境開戶、跨境徵信，提出創新解決方案，透過善用金融科技，讓深港金融合作的好處惠及市民和企業，提高他們的「獲得感」。

第三是支持科技金融發展。他提到，科技創新已成為提高綜合國力的重要支持，也是重要的新質生產力。金融作為實體經濟的動力，科技創新離不開金融支持。深港兩地是大灣區經濟發展和科技創新的「雙引擎」，企業、人才和資金匯聚，能為國家高水平科技和高質量發展作出積極貢獻。在金融科技方面，兩地可促進企業交流合作，共同開拓更多商機。

其他方向包括善用深圳前海作為大灣區全面深化改革創新試驗平台和高水平對外開放門戶樞紐的功能定位、綠色金融方面的合作，以及促進兩地金融人才交流互動。

為期2日的深港金融融合發展和香港國際金融中心建設專題研修班，周四開始，財庫局有份聯合舉辦，有超過150名深港兩地的金融機構高管及業務骨幹人員參加，旨在促進深港金融人才的交流，加強深港兩地金融人才的溝通對話、聯繫互動和交流合作，落實「深港金融合作委員會」關於促進深港金融人才交流的要求。