m18講場：港交所敲鑼為運動員打氣　慈善基金捐100萬助追夢

港交所為一班港隊運動員打氣！羽毛球混雙運動員「鄧謝配」鄧俊文（左一）和謝影雪（左二）；乒乓球運動員李皓晴（右二）和黃鎮廷（右一）。

唐家成憶述，今年巴黎奧運會進行時，佢身在英國，喺電視機前面見住香港隊努力比賽，忍唔住喊出嚟，覺得好自豪、驕傲。除咗港隊出色表現，再疊加喺2012至2017年間，擔任香港體育學院主席時，睇住運動員每日身水身汗訓練、堅持不放棄，讓香港呢個小城市，喺國際舞台上發光發亮，感受更深。

行政總裁陳翊庭就笑言，今日唔係CEO，係粉絲(fans)，仲借機會多謝佢哋添！事關運動員對佢平日嘅工作有大啟發，要堅持不懈，提升市場韌力、競爭力，追求完美。唔單單為交易所，而係為整個金融市場、為香港。運動員追求卓越嘅精神，亦係港交所一直提倡嘅價值觀。

陳氏仲希望藉此表示對香港體育事業的支持，激勵年輕人努力追隨自己嘅夢想，擁抱奧運精神，一同走得更快、更高、更強、更團結。

奥夢成真計劃旨在讓準備退役、退役運動員，為家境困難嘅學生提供運動訓練，傳承體育精神和奧林匹克價值觀。呢100萬元捐款，將資助為期8個月、喺2025年1月至8月期間營運嘅社區體育項目，參與者將會喺專業運動員嘅指導下，參與各類體育運動。

活動期亦請嚟羽毛球混雙運動員「鄧謝配」鄧俊文同謝影雪，以及乒乓球運動員李皓晴同黃鎮廷。

其中，打開雙打羽毛球嘅鄧俊文就話，合作好重要，認為「1加1唔等於2，而係大於2」。拍檔謝影雪即使近年面對傷患，仍樂觀咁指「我哋係人嚟㗎嘛，傷咗會好番。堅持做好一樣嘢，我哋會做到！」

雖然鄧謝配呢2句說話，係作為運動員嘅感言，但絲絲覺得都適用於香港金融市場上。近幾年可以話係香港金融市場嘅低潮，相信只要堅持不放棄、認清問題所在再作改善、同其他市場加強合作，總有一日會變番好。