數碼港夥德鼎創新孵化Web3初創　CIN累計投資額近26億元

數碼港舉行「2024數碼港創業投資論壇」(CVCF)，今年活動主題為「創新挑戰者：建構創投新願景」，雲集超過90位具全球影響力的創投專家及行業領袖，探索創新創業領域前景，並深入探討Web3.0和人工智能(AI)等新興科技如何幫助企業與投資者在快速發展的創投市場中突圍而出，開創新機遇。

論壇上，數碼港宣布與德鼎創新(Draper Dragon)簽署合作備忘錄，共同成立「香港數碼港Draper Dragon Web3.0加速器」。借鑒德鼎創新在矽谷的創業孵化經驗，與數碼港蓬勃的Web3.0生態圈相結合，從人才培育、項目孵化及投資等多維度，接通矽谷和香港的相關產業發展，加速香港Web3.0領域的實際應用。

「數碼港投資者網絡」(CIN)至今成立7周年，迄今總投資額高達25.97億港元，比去年增加超過5.6億元，按年增加64%。累計促成96個項目對接，較去年增加21個項目，按年增加1.5倍。今年CIN新加入逾30個投資單位，使總投資單位數目超過200個，當中包括來自中國内地及亞太地區的投資者，可見網絡成員背景多元化，匯聚環球創投資金。