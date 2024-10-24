CFA調查：美元或在未來5至15年失去其儲備貨幣地位

一項國際調查顯示，投資專業人士對美國政府財政的可持續性及其對無撥備預算赤字的依賴有著重大憂慮。

CFA(特許金融分析師協會)協會研究與政策中心發表《美元的超然特權 — CFA協會對美國債務與美元角色的全球調查》。聯邦存款保險公司前主席及CFA協會系統風險委員會創始主席Sheila Bair認為，「很遺憾美國的領導層認為赤字無關重要」，不論共和黨和民主黨均視赤字為「政治上受歡迎措施、且最簡單」的方法。

其中，大約80%受訪的投資專業人士對美國政府財政的可持續性以及依賴無撥備的支出表示嚴重憂慮。近2/3的受訪者相信，美元在未來5至15年內將失去其儲備貨幣地位。

CFA協會歐洲、中東和非洲地區倡導部主管Olivier Fines表示，調查結果反映，對於全球最大經濟體缺乏財政紀律的高度關注，以及對美元作為全球主要儲備貨幣的潛在影響，而全球金融穩定仍然依賴於美元。

美國因美元的儲備貨幣地位而享有無與倫比的金融優勢，包括較低的借貸成本和較大的赤字，而不會立即受到影響；不過，若失去儲備貨幣地位，借貸成本上升、政府赤字融資困難，以及對美國經濟的投資減少只是其中一些潛在後果。

CFA協會亞太地區研究與倡導資深顧問梁家恩認為，「去美元化」在亞太地區日益受到關注，貿易模式的轉變和區域整合令跨境交易的方式出現改變，增加區域內貿易使用當地貨幣的比重，亦促使亞太多個市場重新思考對美元的依賴度。

他指，雖然美元仍然是全球主導貨幣，但亞太地區的投資者可能需要考慮這些發展在未來幾年對其投資組合的影響。在金融格局瞬息萬變的當下，組合多元化能提供策略性保護，是應付未來不確定性不可或缺的一環。