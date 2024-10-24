證監會加強與業界交流　辦研討會了解挑戰

為保持與金融業界互動，香港證監會周四(24日)舉行研討會，進一步探討業界面對的主要挑戰和機遇。證監會中介機構部執行董事葉志衡強調，與業界互動對高效監管和市場持續發展的重要性。未來將繼續與業界定期交流，以確保維持有效穩健的監管框架，令香港資本市場的成功得以延續。

他指，了解業界的需要，致力維持韌力和活力兼備的金融生態系統，正是應對業界所面對的挑戰，並推動本港市場更上一層樓的關鍵。

在研討會上，證監會與業界分享其為促進香港資本市場持續增長和穩定而推出的積極措施，以及有關虛擬資產、綜合基金平台和人民幣固定收益工具的近期發展。同時向與會者提供近期在牌照、證券市場、投資產品銷售及資產和財富管理方面的數據，概述資本市場的現況。另就不斷演化的市場動態，進行了具建設性的交流。

金融服務界立法會議員李惟宏歡迎證監會與業界交流與溝通的機會，以持續促進與業界合作和提升監管透明度。同時鼓勵業界公開地討論其面對的挑戰，並確信證監會以務實的態度考慮業界的建議，同時保持以透明的方式持續行業的進步。

是次研討會有超過200名金融業代表出席。