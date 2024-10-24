美股早段個別發　道指跌109點　港股夜期低水

美國10年期國債孳息率仍在4.2厘附近徘徊，但有所回落，美股3大指數周四早段個別發展，道指跌109點，報42,405點；標指升13點，報5,811點；納指升106點，報18,383點。

港股夜期跌147點，報20,357點，低水133點，

市傳蘋果公司(Apple Inc.)即將生產配備最新M4處理器的13吋、15吋MacBook Air，明年初推出，但手機產業鏈「KOL」、天風證券分析師郭明錤稱，iPhone 16需求不如預期，中國強勁銷情被美國表現一般拖後腿，本季至明年上半年訂單被削1,000萬部，多為非Pro機型。Apple早段跌不足1%。

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)第三季收益遜預期，不過毛利率升至19.8%，高過預期的16.8%，刺激股價飆近17%。

曾令股神認錯的國際商業機器(IBM)上季收入遜預期，主要是諮詢和商業轉型相關生意額因經濟環境不明朗而未如理想，即使生成式人工智能(Gen AI)業務訂單突破30億美元，按季多逾10億美元，IBM早段曾跌逾5%。該企指引本季收入按固定匯率計與上季的2%相若。

不過，聯合包裹(UPS)上季經調整純利相隔6季重拾按年增長，即使調低今年全年收入指引，股價照升5%。期內公司美國收入在日均運貨量升6.5%的情況下，也重拾增長，但相信是靠中資電商Shein和Temu帶挈。