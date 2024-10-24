碧海藍天三房劈逾百萬以845萬沽　呎價失守1.5萬

二手業主繼續劈價吸客，長沙灣碧海藍天三房單位，減價105萬元，剛以870萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園為F座中層15室，實用面積約531方呎，兩房間隔，以市價約635萬元獲承接，呎價約11,959元，原業主於2006年5月以約276萬元購入，轉手帳面獲利約359萬元，升值約1.3倍。

●中原柳志明指，西營盤怡景花園A座頂層連天台戶，實用面積約404方呎，兩房間隔，享海景，以680萬元沽出，呎價約16,832元，新買家為香港家庭客，原業主則於2020年以827萬元購入，約4年帳面蝕讓147萬元，貶值約17.7%。

－－－－－

九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣碧海藍天6座中層A室，實用面積約581方呎，三房間隔，8月以950萬元放售，近日調整至870萬元即獲洽購，最終累減105萬元或約11%，以845萬元易手，呎價約14,544元。

●香港置業邵偉信表示，西南九龍匯璽5B座低層G室，實用面積約350方呎，一房間隔，叫價約695萬元放盤約5個月，外區客雙方議價後以648.8萬元購入，呎價約18,537元，原業主於2018年9月以781.5萬元購入，帳面虧損約132.7萬元。

●美聯劉志偉指，奧運站凱帆軒3座中低層C室，實用面積約446方呎，兩房間隔，享海景，原業主叫價690萬元放盤，近期獲上車客洽詢，零議價下承接單位，呎價約15,471元。

－－－－－－

新界區

●中原林恩信表示，荃灣10月暫錄約108宗二手買賣，包括灣景廣場中層F室，實用面積約643方呎，套三房間隔，5月叫價950萬元，近日獲買家洽購後，減至900萬元，最終以880萬元成交，呎價約13,686元，新買家為換樓客。

●中原黃騰達稱，荃灣海之戀10月錄約15宗二手買賣，佔6宗屬蝕讓，海之戀1座低層A室，實用面積約1,139方呎，套四房間隔，原業主一直收租，今年初叫價2,250萬元，6月租約完結減價至2,100萬元，終以1780萬元沽出，呎價約15,628元，約7年帳面貶值約15.4%。

●美聯潘偉良指，屯門卓爾居6座高層D室，實用面積約535方呎，兩房設計，有裝修，叫價638萬元放售，獲區內換樓客洽購，議價18萬元後，以620萬元承接，呎價約11,925元，原業主2017年以589萬元購入，持貨約7年帳面賺31萬元。

●中原伍耀祖表示，天水圍栢慧豪廷9座高層D室，實用面積約712方呎，套三房連多用途房設計，以730萬元交吉形式易手，呎價約10,253元，原業主於2010年12月以360萬元買人，持貨約14年帳面獲利370萬元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑F座中層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，新買家為區內綠表客，熟悉屋苑周邊環境，獲減價34萬元，未補價第二市場以426萬元售出，呎價約6,554元。

●中原王勤學指，元朗10月累錄約76宗二手買賣，按增加約兩成，昨日單日錄得4宗成交，包括蝶翠峰17座中層C室，實用面積約778方呎，套三房連儲物室間隔，叫價640萬元，減價20萬元，以620萬元沽出，呎價約7,969元。

●美聯葉容生稱，粉嶺帝庭軒1座低層C室，實用面積約607方呎，三房設計，早前叫價600萬元，獲區內客洽購，議價20萬元後，以580萬元承接，呎價約9,555元。

●中原陳國輝表示，粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna的E座中層11室，實用面積約305方呎，一房間隔，日前議價後以413萬元沽出，呎價約13,541元，新買家為上車客，原業主於2022年以469萬元購入，約兩年帳面蝕讓約56萬元，貶值約12%。

●中原侯惠良稱，沙田花園城10月暫錄3宗買賣，屋苑2期2座中層G室，實用面積約269方呎，兩房間隔，叫價約360萬元，日前議價後以303萬元易手，呎價約11,264元，累減約57萬元，新買家為上車客，原業主於2014年以330萬元購入，約10年帳面蝕讓約27萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田帝堡城5座中層B室，實用面積約836方呎，三房間隔，望山景，叫價1,080萬元，放盤約1年，累減241萬元，獲買家以839萬元承接，減幅約22.3%，呎價約10,036元。

●中原黎宗文指，大圍及沙田10月暫錄約95宗二手買賣，較上月同期增約1倍，其中沙田碧濤花園3期雅芝閣低層F室，實用面積約770方呎，套三房間隔，去年叫價約880萬元，今年4月減至830萬元，議價後以730萬元獲承接，呎價約9,481元。

●中原劉俊杰稱，大圍區10月暫錄35宗二手買賣，柏傲莊佔約5宗，包括柏傲莊I第3A座中層C室，實用面積約452方呎，兩房間隔，放盤時叫價約935萬元，議價後以878萬元易手，呎價約19,425元，原業主則於2020年以937萬元買入，持貨約4年帳蝕約59萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山10月暫錄約91宗二手買賣，較上月同期升約7成多，其中銀湖．天峰7座中層F室，實用面積約564方呎，兩房間隔，議價後以720萬元易手，呎價約12,766元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山迎海．星灣21座高層E室，實用面積約499方呎，兩房間隔，放盤約半年，成交價698萬元，呎價約13,988元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山新港城D座中層1室，實用面積約490方呎，三房間隔，望山景，放盤約半年，叫價625萬，獲買家以600萬元承接，呎價約12,245元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，清水灣傲瀧5座低層E室，實用面積約968方呎，套三房間隔，望內園景，以1,308萬元成交，呎價約13,512元，原業主於2018年12月以1,784萬元購入，持貨約6年帳面勁蝕476萬元，跌價約27%。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋煜明苑C座中層4室，實用面積約541方呎，兩房間隔，新買家為外區用家，原業主於未補價第二市場叫價470萬元，最後以416萬元易手，呎價約7,689元。

－－－－－－