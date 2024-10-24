新界北全新盤料短期內上載樓書　長沙灣項目收票破萬

新盤市場氣氛熱鬧，新界北區全新項目將加入戰團，爭取短期內上載樓書，最快下月推售。而將於周日(27日)盡推項目全數單位發售的長沙灣項目，收票反應踴躍，認購登記已突破1萬個。

雲向提供765伙 爭取盡快上樓書 料下月推售

他指出，項目提供765個單位，主打一房及兩房，並設有少量開放式及三房戶型，實用面積約200至約860方呎，定價參考大圍及沙田項目，該盤已取得預售樓花同意書，預計關鍵日期為2027年3月底。

瑜悦一周暫收逾1.02萬票 超額逾50倍

●華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦認購反應理想，集團銷售總監封海倫表示，項目上周五(18日)起收票，截至今日(24日)下午5時，收票一周暫逾10,200張入票，項目將於周日(27日)發售全盤所有198伙，超額逾50倍。

入票人士佔約8成為本地客，另外2成為內地客及專才。以地區劃分，則約6成來自九龍同區、新界及港島分別佔約3成及1成，當中亦不乏投資者及大手客入票。

集團銷售總經理陳慕蘭續稱，該盤將於明天(25日)下午3時截票，而經流動應用程式遞交意向登記，截止時間則為下午2時30分。周日發售單位包括一至三房戶型，以及連天台或平台的特色戶，實用面積312至594方呎，折實售價454.54萬至1,258.82萬港元，呎價約13,252至21,292元。

項目於周日早上9時開售，分別設有A1、A2及B組時段，A1組客人須最少購買4至6伙指定單位；A2組客人須最少購買1伙3房單位，或至少2至3伙指定單位；而B組則可購買1伙。

柏蔚森系列周四再沽出4伙 套現2418萬

今日售出的一房單位包括柏蔚森III第1座2樓D室，實用面積263方呎，成交價462.6萬元，呎價約17,589元。另一伙為柏蔚森II第2座1樓F室，實用面積262方呎，以453.8萬元售出，呎價約17,321元。

至於兩伙兩房成交為柏蔚森II第3座7樓及18樓的B單位，實用面積均為383方呎，售價分別685.4萬及817.1萬元，呎價約17,896及21,334元。

踏入10月，柏蔚森系列約三周速沽136伙，套現近8.7億元。項目開售約三個月累售469伙，佔可售單位約77%，套現逾31億元，當中錄得不少大手投資客成交，為今年啟德跑道區銷量最多樓盤。

瑜一‧天海獲內地投資者斥720萬購一房戶 呎價2.16萬元

●華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周四(24日)錄內地投資客人市個案，成交單位為1B座2樓B室，一房間隔，實用面積333方呎，成交價720.59萬元，呎價約21,639元。

該名內地買家看好項目租務回報，故決定購入單位投資。整個瑜一系列目前累售465伙，套現近79.7億元。

澐璟獲單一買家兩日連購3伙海景大宅 吸金近1.67億元

該3伙售出單位為8座27至29樓的A室，實用面積均為1,523方呎，享維港海景，售價由5,392.95萬至逾5,840萬元，呎價約35,410至38,346元。

發展商指出，政府於《施政報告》推出多項利好樓市措施至今，項目已錄得10宗成交，成交金額共逾5億元，當中不乏三房及四房海景大宅。該盤至今累售287伙，套現近117.89億元。

Bal Residence更新價單 15伙減價半成

今批減價單位分布於項目高中低層，實用面積338至349方呎，折實售價450.29萬至523.77萬港元，呎價約13,244至15,496元。

瓏珀山再錄3伙招標成交 5個月累售90伙套近19.3億

今日售出單位最高價為King Tower 2第6樓Garden Suite B單位，實用面積1,977方呎，四房雙套間隔，連880方呎花園及133方呎平台，成交價4,384.7萬元，呎價約22,179元。至於同座20樓C室套三房單位，實用面積986方呎，以逾1,880.69萬元售出，呎價約19,074元。

此外，項目Crown Tower第9樓C室，實用面積1,494方呎，四房雙套間隔，成交價2,531.4萬元，呎價約16,944元。

Blue Coast II次輪銷售明截票 暫錄票8千張

此外，該盤於今日(24日)錄得一宗大手成交，項目第5座高層G及J室，獲美籍回流的香港夫婦斥資2,958.9萬港元購入，平均呎價約23,483元。

DOUBLE COAST I邀VIP參觀展覽廳 錄逾2千人次到場

會地常務董事黃光耀表示，參觀人士中逾35%來自九龍區，尤其九龍東居住或工作人士，約27%來自港島，其餘來自新界及其他地區。大部客人對項目一房及兩房有興趣，用家及投資客比例約為七三比，超過3成客人對低座單位感興趣，項目低座向海現樓全盤僅設23伙。

他續稱，受減息、啟德運輸系統提早落成等消息帶動，區內現樓項目成交熾熱，系內跑道區合資項目MIAMI QUAY I，9月減息以來錄17宗成交，享有九龍灣畔海景單位呎價達約2萬至2.4萬元，空中花園景觀單位呎價約1.8萬至1.9萬元。

同系另一個合資項目天瀧招標成績同樣理想，上周六起招標發售55伙，截至昨日已售出20伙，套現約8億。成交呎價約31,730至37,426元。

高臨今錄雙破頂成交 707呎售1985萬元

集團執行董事何樂輝指出，《施政報告》推出多項利好樓市措施，加上政府大力推動吸引人才來港，有見買家加快入市步伐。近日項目展覽廳參觀人次亦有上升之勢。

該盤於10月暫沽5伙，套現約5,400萬元，成交以兩房單位為主，期內成交單位售價由831.8萬至1,985.8萬元，呎價約21,732至28,088元，推售至今則累售約172伙，套現約14億元。

ST. GEORGE'S MANSIONS千八呎三房大宅6800萬成交

項目至今累售79伙，總套現逾73億元。單計10月已錄11宗成交，套現近8億元，成交量較9月明顯上升，當中約1,800方呎的三房單位查詢顯著增加。

赤柱ONE STANLEY推出23號洋房招標

●建灝地產發展的港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周四(24日)公布推出23號洋房於下周一(28日)招標。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目早前錄得海景獨立洋房新高價成交後，市場上續有不少意向人士查詢有關戶型，遂推出上述同類型洋房，自項目臨海洋房開放預約參觀兩星期以來，已錄得逾50組客人表達興趣。

今次推出的洋房實用面積3,312方呎，四房四套房加書房間隔，外連1,115方呎特前後花園及737方呎天台。

他續稱，項目至今累售13伙，總成交金額逾11億元，隨着本港大型銀行早前調低按揭息率，以及施政報告推出不少利好後市政策，有助刺激海外人士及專才入市本港豪宅，更可吸引國際投資者增加投入本港市場。