陸秉鈞：港股沽壓大？最好預測已是反覆上落？

上周筆者於本欄以「短期方面，恒指自10月8號見頂下跌後，已經確認短期見底。目前更惡劣的是，恒指出現了一浪低於一浪的形態，疑似展開中期跌浪。目前恒指需盡快突破周四高位20,783，才能扭轉中期向淡形勢」作結，從文章刊登至本周10月24號為止，此高位阻力極大，恒指一度以收盤價20,804稍為突破十數點，僅一個交易日後就無以為繼，儘管恒指沒有再測試低位，但也未能再次突破20,800。

恒指陷於一浪低於一浪局面

需要留意的是，恒指自10月8號創下今年最高位23,241.74的第一個頂位後，於21,350附近再以橫行形式營造了第二個頂位，近來恒指已經確立20,800的新頂，在「一頂低於一頂」的情況，配合恒指沒有下破20,000大關支持的走勢下，儘管恒指波幅指數(VHSI)仍然維持在30之上，但港股日波幅正大為收窄。板塊輪動下，雖然仍有不少炒作機會，例如日前的晶片股，但技術含量要求高，對低買高沽的反應要求大，並不是9月底至今入場希望把握大牛市的那些投資者參與的原意。

市場投資者對政策出台盼望「成癮」

事實上，筆者身邊有不少投資朋友，因為錯判了本次升勢的持續度，於高位入貨而造成損失而持倉至今。此外，筆者從不少討論交流區中看到，目前不少投資者對政策「成癮」，他們每天帶着「收盤後期待有新政策、從而帶動升市」的預期去持倉，讓市場走勢更易受到政策影響，並且對政策的力度期望亦愈高。然而，政策不可能每天都推出，政府也會希望讓政策在實體經濟慢慢見效，而不是透過「暴力政策」對股市進行干預達到暴力拉升的效果。這個落差，本來就影響短期兩地股市大幅做好的可能。

成交回落讓上衝力量降低

此外，隨着前陣子出現大走勢，伴隨大量成交，市場不少投資者於高位進場。但隨着指數顯著回落，市場一下子累積不少「蟹貨」，但成交卻愈發縮減。周四(10月24號)大市總成交進一步跌至只有1,652.49億港元，創下10月8號A股復市以來的第二低，僅高於10月22號的1,548億港元。大市若然短期要上升，需要讓蟹貨有獲利機會，這需要更大的成交來承接，但目前成交卻是背道而馳。

另一方面，今天沽空金額為217.37億港元，數值沒有大變，然而沽空佔可沽空股份的總成交比例，卻創下10月8號以來的最高15.86%的比例，顯示機構投資者看淡的情緒正隨着指數沒有進一步向上突破而正在增加中。

短期大升需要兩個催化劑

近來較少人留意的，其實是美匯指數也正從低位反彈不少，對亞太區股市已經帶來一定壓力，這亦不多不少進一步打擊機構投資者入市意欲。目前恒指有兩個催化劑可以讓指數短期明顯上升，一是再次有更多有符合市場盼望的政策出台，讓港A股情緒再次點燃；另一個是透過挾沽空，讓淡倉快速回補倉位的情況下拉動大市上升。

前者難以預料出現日子，而且筆者認為也不是內地政府的方向；後者則是要有一些觸發點，讓回補情緒出現，例如像9月底的情況。若果此兩者皆不具備，那麼大市往下試底的機率將會增加。不過由於市場並無太多壞消息湧現，相信恒指短期仍以反覆上落來測試支持位的形式繼續運行。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，持有恒指相關衍生產品)