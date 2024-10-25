鄧聲興：港樓氣氛漸好轉　止跌在望

降息周期減輕置業負擔

現時美國已進入減息周期，並帶動香港基本利率下調，有助降低銀行借貸成本及減輕置業負擔，連同對內地寬鬆救市等系列措施下，市場對內地經濟及政策前景信心回升，對本港經濟及樓市有利。特別本期《施政報告》公布後，受惠於放寬住宅物業按揭貸款條件，允許「新資本投資者入境計劃」購入住宅物業、人才計劃及教育樞紐支持等政策，料本港樓市或進一步回穩。

其中，優化後的「新資本投資者入境計劃」，允許投資者投資成交價為5,000萬元或以上住宅物業，並以1,000萬元為上限計入投資於房地產，相信有助投資者重新投入樓市。同時，按揭成數上限不分物業價值和用途而一律調整至七成，供款與入息比率上限以調整為五成，有效降低入市門檻及首期支出，料連同減息周期開始，將對樓市有所提振，或有望重現「供平過租」現象。

新樓供應多須消化庫存

此外，人才及教育相關措施有望加強本港留學教育競爭優勢，有助為本港吸引及留住更多人才。據政府數據，截至今年9月底，各輸入人才計劃共收到的逾38萬宗申請中，有約24萬宗已獲批，約16萬名人才攜同家人抵港，已超額完成本屆政府原定於2023至2025年3年間的引入目標。

大規模的人才引進料將為樓市注入新活力，但現時本港較高的庫存都需要時間消化。房屋局7月26日數據顯示，未來3至4年，本港一手私人住宅的潛在供應量約10.9萬伙，若按香港過去10年平均每年1.6萬伙左右的新房市場吸納量計，仍需約7年時間消化。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)