128 WATERLOO高層特色戶擁獅子山景　自製相連單位同區罕有

項目屬於單幢式設計，樓高18層，大廈建築採用落地玻璃幕牆，將天然光線引入室內。開售至今已售出約82伙，套現逾17.8億元，並已在2021年入伙。該盤提供的單位實用面積由331至3,445方呎，主打兩房戶型。同時，除了設有三房戶型滿足家庭客需求，亦有特色戶型，以迎合追捧另類心頭好的買家。

樓高3.5米 設轉角弧形窗

是次介紹的極高層原裝相連單位，是發展商特意將兩個單位打通而成，分別為20樓G室及H室，實用面積為534方呎及1,258方呎。經入則改動後，該單位實用面積1,792方呎，採四房三套間隔。進入玄關後，即見巨型客飯廳，以及超大落地全景玻璃趟門，連接露台，將戶外壯闊的景觀盡收眼底。

飯廳旁大窗與露台呈對流設計，帶來通風效果，使室內更光猛。地面鋪砌複合木地板，配合層與層之間有約3.5米高，極具空間感，室內設計可塑性高。4間睡房平均分布於客飯廳左右兩邊，其中3間睡房與客廳坐向相同，部分更特設轉角弧形景觀窗，可享更開闊視野。

浴室設備高端 家電俱全

主人睡房開則四正，易於擺放家具，附連的主人浴室採用油壓緩衝雙趟門，氣派十足。牆身以白色雲石鋪砌而成，襯上深色雲石紋理的地台，配以雙洗滌盤，及乾濕分離設計，儼如酒店式格局。除了淋浴間與浴缸之外，浴室同時提供多項高端配置，包括智能鏡、電熱毛巾架及地暖等，附設抽濕系統，兼具獨立的紫外光除菌功能，可保持浴室乾爽，為住戶打造舒適愜意的私人沐浴空間。

傳統廚房設於大門左方，以方形開則，空間寬敞，設三邊工作面。頂尖品牌的家電一應俱全，包括煤氣煮食爐、洗碗碟機、咖啡機、酒櫃、微波蒸爐及雪櫃等。除了硬件之外，發展商的貼心亦盡見於設計細節中，廚櫃內附有升降層架，內置回收廚餘各類桶，工作面嵌入隱藏插座等。

坐擁名校網 會所設施多元

項目住客會所「CLUB 128」，提供多項康樂及休閒設施，當中包括位於2樓的室外無邊際游泳池，讓住戶可以一邊放鬆暢泳，一邊飽覽都市景色。同層亦設有健身室、瑜伽室、桌球室及童趣天地等設施。

瑪利諾修院學校僅一街之隔

會所的宴會廳連接廚房，廳區擺放一張足夠14人使用的大圓餐，設有落地大玻璃窗，廣納自然光令室內更明亮，提供一個休憩與相聚皆宜的宴客空間。

區內著名學府林立，坐擁名校網更是項目優勢之一。事實上，樓盤面向傳統名校瑪利諾修院學校，距離僅一街之隔。該校於2008年被列為古蹟，學校主樓以中世紀修道院布局設計，歷史底蘊深厚，讓周邊環境文化氛圍濃郁。

科技日新月異，為提升住戶的家居生活質素，項目引入嶄新的科技，為全數單位設置智能家居系統。住戶可通過設置於玄關的控制板，操控全屋燈光，冷氣機及窗簾等。

愈來愈多人重視家居的空氣品質，上述智能家居系統都亦可以實時監測室內空氣質素，如二氧化碳、PM2.5及甲醛等含量，同時每個單位均設獨立鮮風系統，採用多層過濾及納米技術，可以減少灰塵、塵等致敏原，為兒童、孕婦及長者的健康把關。