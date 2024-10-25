積金評級：10月MPF人均暫蝕5200元

積金評級表示，在9月份強積金總資產和成員平均帳戶結餘錄得新高位後稍作歇息，目前估計10月份可能出現負回報。估算積金評級所有基金表現指數，截至10月22日，本月初至今下跌約1.56%，但今年迄今仍保持強勁正增長，上升約11.01%，為2017年以來的最佳首10個月累計表現。

以港元計算，估計10月份月初迄今的投資虧損約247億港元，即人均虧損約5,200港元，令年初迄今投資收益減少至約1,242億港元，每位成員平均收益約26,100港元。

積金評級稱，10月份強積金投資虧損歸因於中港股票基金表現回落，未能充分利用9月份強勁的刺激經濟措施繼續推動升勢，這一波升勢佔強積金2024年首10個月中港股票基金升幅約90%。10月份的預計虧損令強積金總資產由約1.327萬億港元下跌至約1.306萬億港元，而成員平均帳戶結餘預計將跌至約274,700港元，較9月份創下約279,100港元的歷史新高下跌約4,400港元。

儘管10月份回報出現短期挫折，但積金評級預計只要強積金成員遵循重要的投資原則，475萬成員可望年底再創總資產和成員平均帳戶結餘新高。