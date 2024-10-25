野村料日央行將逐步加息　其他因素潛在影響更值得關注...

日本央行下周召開議息會議前夕，野村日本首席經濟學家森田京平發表了最新研究觀點，預計日本央行將逐步提高政策利率（無擔保隔夜拆借利率），到2025年7月利率將提升至約1%。他認為，利率上升的影響是有限的，其他因素所帶來的潛在影響更值得關注。

報告分析日本央行升息將對日本經濟的影響。針對企業部門，企業的獲利成長將抵銷較高利率帶來的負面影響。較高的利率會提高資本成本，進而抑制資本支出。基於該行的利率預測，資本成本上升將使實質資本支出於2024財年及2025財年下降。另預計企業將於2024財年及2025財年實現經常性獲利成長。而企業獲利成長對資本支出的提振作用，預計將超過利率上升對其帶來的衝擊。

家庭部門方面，利息收入增加將刺激消費，但利率上升以及家庭數量成長放緩將對房屋投資造成壓力。政策利率上升對家庭部門既有潛在正面影響，也有負面影響。利率上升的正面影響包括會提升居民的家庭儲蓄利息以及在金融機構持有的固定及可轉債券利息，而負面影響包括房屋貸款和汽車貸款的利率增加。兩者之間的差距相當於政策利率提高所帶來的利息收入變動。而評估利息收入增加對個人消費的影響時也需要留有一定的空間。

由於利率上升以及家庭數量增長放緩，住房投資可能會下降。其中，利息支出（即家庭借貸成本）的增加會影響住房投資，而人口減少所導致的家庭數量增長放緩也在一定程度上導致了住房需求下降。

總而言之，報告預計政策利率上升會提高淨利息收入和個人消費，但也會對房屋投資造成下行壓力。由於房屋投資僅佔實際國內生產總值(GDP)的一小部分，因此認為利率上升對房屋投資的衝擊對於整體經濟造成的影響微乎其微。