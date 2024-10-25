姚浩然：港股維持區間上落 電動車股首選呢隻...
2024年10月25日 11:12
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亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，投資者正觀望美國長債息率走向、總統大選形勢，以及中東地緣局勢，加上踏入業績期，美股三大指數欠缺方向。另一方面，內地早前推出多個政策，市場關注會否有具體措施出台，港股亦欠缺方向。恒指近期表現反覆，下方支持在20,200點，上方阻力則在21,300點，料期指結算前維持在此區間上落，建議炒股不炒市，強勢股如美團(03690)及小米集團(01810)，可趁調整時吸納。
滙控(00005)周二(22日)突宣布簡化組織架構為4大業務，包括香港、英國、企業及機構理財以及國際財富管理及卓越理財將業務，再次引發分拆憧憬。姚認為中線機會存在，預期滙控分拆後有望釋放隱藏價值，估值有望水漲船高，長遠對公司有利。
據報中國正向國內汽車製造商施壓，要求其暫停在歐盟的擴張。姚浩然認為若消息確認，難免對電動車股在出口方面有影響。不過，他又指，內地電動車企業逐步實現規模效應，且行業競爭情況亦有所紓緩，令毛利率有提升空間。板塊中他首選比亞迪股份(01211)，指其業務表現出色，估值亦有望回落至吸引水平，值得投資者留意。