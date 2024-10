Farley指,從上海搞了一輛小米SU7送抵美國芝加哥,目前已駕駛6個月,可謂愛不釋手(I don't want to give it up),並指小米SU7銷量驚人,每月售出1萬、2萬輛,且已斷貨6個月。

他在社交平台指,規格可講述故事的一部分,但必須親自駕駛,才能真正了解並擊敗競爭對手。他此前曾表示,中國是美國汽車產業的最大威脅,並認為將中國視為主要競爭對手,而不是通用汽車或豐田。