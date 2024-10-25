中國對奢侈品需求軟！平治第三季汽車部門盈利挫64%

外媒報道，德國高端汽車製造商平治(Mercedes-Benz)周五(25日)表示，由於中國消費者在經濟疲軟的情況下，繼續減少購買奢侈品，其核心汽車部門第三季盈利暴跌64%，大大低於分析師預期。財務總監Harald Wilhelm表示，「第三季業績未達標。」他補充，該集團將加大成本削減力度。

平治表示，第三季盈利受到車型改造成本及嚴峻市場的打擊，特別是對於將於下季推出的新版本G級SUV。目前預計全年汽車銷量略低於去年，第四季銷量與第三季持平。

季度業績中的亮點是，工業業務持續產生現金流，季內達到23.9億歐元，較去年同期增長2%。此外，汽車部門經調整息稅前利潤(EBIT)大跌64%至12.07億歐元，市場預期中值為下降3.6%至31.9億歐元。

行政總裁官Ola Kaellenius警告，中國消費者對大額採購極為謹慎，因為長期的經濟疲軟及當地的房地產危機給消費者帶來相當大的不確定性。

平治在第三季兩次下調全年利潤率目標，如同其他歐洲競爭對手，將利潤及利潤率下降歸咎於中國汽車市場疲軟。