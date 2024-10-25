報告：會計界對全球經濟信心回落　前景仍面臨不確定性

ACCA（特許公認會計師公會）和IMA®（管理會計師協會）公布2024年第三季《全球經濟狀況調查報告》（GECS）顯示，會計和財會專業人士的全球經濟信心在第三季度回落，跌至2023年第四季度以來最低水平，略低於調查開展以來的中位數。

報告提到，中國推出一系列刺激經濟政策或有助提振亞太市場信心，加上美聯儲和許多其他央行開始減息，支持全球經濟活動，惟地緣政治風險加劇，加上美國大選即將舉行，經濟仍然面臨一定不確定性。

各地第三季的信心指數存在顯著差異，升幅最大的是中東地區，南亞和北美地區都錄得不俗增長。當中北美地區的信心指數收復先前部分跌幅，或反映對美國潛在衰退的擔憂有所紓緩。同時，受訪者憂慮英國在即將宣佈的財政預算案中提出加徵增值稅及其他政策變動，西歐信心指數受相關因素拖累，出現明顯跌幅。另外，受訪者對亞太地區的信心大幅下降，抵銷2024年初的大部分升幅。由於調查報告於中國宣布一系列刺激經濟措施前完成，受訪者憂慮中國經濟持續疲弱，或打擊市場氣氛。

「新訂單」指數在2024年第三季錄得下降，達2020年第四季以來最低水平，多個地區都有所下跌，跌幅最大的是西歐、北美和亞太地區，非洲和中東的跌幅相對較小，南亞則逆勢輕微上升。在大部分地區，報告營運成本增加的受訪者比例仍然高於歷史中位數，反映央行需要謹慎實施貨幣寬鬆政策，特別是考慮到地緣政治的持續發展。另外，報告融資困難的全球受訪者比例再次下降。