二手樓價指數按周升0.45%　惟仍處逾8年低位

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.92點，按周升約0.45%。9月減息後，樓市氣氛好轉，加上中國救市政策及新盤低開熱賣，進一步提振市場信心，CCL連升3周共約0.78%，是今年3月後近29周(逾7個月)以來再現，確認短期樓價回穩。

CCL仍處於逾8年低位未變，重返2016年9月中時水平，2024年跌幅暫時收窄至約6.99%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.44%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.27%，較2024年9月美國減息前的低位135.86點升約0.78%。

10月中施政報告的利好樓市措施尚未反映，而且市場關注11月初美國總統大選及聯儲局議息，未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.96點，按周升約0.9%。CCL(中小型單位)報136.47點，按周升約0.74%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升3周，分別累升約1.22%及約1.16%，同樣繼續在2016年9月中水平徘徊。CCL(大型單位)報139.19點，按周跌約0.93%，創逾8年新低，重返2016年9月底水平。

四區樓價三升一跌，是今年7月以來14周首見。港島CCL_Mass報136.39點，按周升約1.60%。九龍CCL_Mass報135.23點，按周升約1.18%，連升2周共約2.00%。新界東CCL_Mass報148.46點，按周升約0.67%，結束2周連跌。新界西CCL_Mass報127.76點，按周微跌約0.04%。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別處於2016年6月中、9月中、10月初及11月中低位。

2024年八大樓價指數計，CCL(大型單位)跌約9.20%，新界東跌約7.96%，新界西跌約7.42%，CCL跌約6.99%，CCL(中小型單位)跌約6.52%，港島跌約6.37%，CCL Mass跌約6.34%，九龍跌約4.62%。