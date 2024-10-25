「領展高爾夫球全城體驗日」啟動　社區推動高爾夫球運動普及

啟動儀式周五(25日)在啟田商場舉行，領展集團行政總裁王國龍、觀塘民政事務專員何立基、香港哥爾夫球會總經理高德禮、本地高爾夫球職業球手伍城鋒及藝人任達華一同出席主禮。

領展集團行政總裁王國龍認為，「領展香港高爾夫球公開賽」不僅可以吸引本地和國際的職業及業餘高爾夫球選手參與，還能吸引來自全球的高爾夫球愛好者訪港觀賞賽事，從而促進香港的旅遊業發展，並響應港府發展的盛事經濟。他希望透過全城體驗日，讓大眾有更多機會接觸高爾夫球運動，並體驗當中樂趣；同時，彰顯領展扎根香港、與本地社區深厚連繫的獨特定位。

「領展香港高爾夫球公開賽」正式賽事於下月21日舉行

同場出席的香港哥爾夫球會總經理高德禮指出，該會一直致力於舉辦國際級的高爾夫球賽事，很高興領展連續3年冠名贊助「領展香港高爾夫球公開賽」，深信在領展的支持下，將有助把高爾夫球運動推廣至更廣泛的層面，並促進這項體育運動的可持續發展。

「領展香港高爾夫球公開賽」的正式賽事將於11月21日至24日在粉嶺高爾夫球場舉行。本屆賽事將首次採用香港的18個行政區域名稱來命名其18個球洞，鼓勵更廣泛的公眾參與，並將高爾夫球運動普及化，貫徹賽事與領展共同推動高爾夫球走入社區的願景。賽事期間，會場將設有觀眾村，免費讓入場入士參與觀眾村的活動，領展亦會設立遊戲攤位與眾同樂。

「領展高爾夫球全城體驗日」於10月26日至11月17日期間，連續四個周末在領展旗下的啟田商場、樂富廣場、赤柱廣場及TKO Spot巡迴舉行。場內將設置3大遊戲區，當中包括高爾夫球互動遊戲、高爾夫球模擬器及教育展板，讓公眾體驗揮桿的樂趣，同時能夠學習和了解高爾夫球運動的知識。公眾只須下載Link Up手機應用程式(App)，並登記成為Link Up會員即可免費參加，歡迎大人及小朋友一同參與。完成所有遊戲的Link Up會員更可即場換領禮品一份，數量有限，送完即止。

「領展高爾夫球全城體驗日」活動詳情：

地點：啟田商場2樓中庭

時間：2024年10月26至27日（中午12時至下午6時）

地點：樂富廣場 B區中庭

時間：2024年11月2至3日（中午12時至下午6時）

地點：赤柱廣場地下天幕廣場

時間：2024年11月9至10日（中午12時至下午6時）

地點：TKO Spot 3樓「將軍競技場」

時間：2024年11月16至17日（中午12時至下午6時）