中銀香港：美股季內維持區間徘徊　A股具估值上漲條件

中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪表示，展望第四季度，市場焦點預期將聚焦在經濟能否成功的軟著陸及聯儲局後續的減息步伐。今年首三季度，美股的上漲已反映經濟基本面的正面因素。然而，投資者亦要留意，貢獻美國經濟增長7成的消費支出，於目前的企業財報顯示正在轉弱。另外，美國大選的不確定性或對美股帶來波幅。

不過，張詩琪預期若經濟超乎預期下行，或會令聯儲局加大減息的力度以避免經濟硬著陸，從而支持市場氣氛。由於市場不斷調節減息節奏的預期，預期美股將在減息過程中維持區間徘徊的格局，短期內再次大幅度創新高的概率較低。

內地A股在第四季度具備估值上漲的條件；當前A股估值不論是橫向還是縱向比較均處於低位，隨著聯儲局開始減息周期，加上內地推出不同的政策及經濟基本面轉好，流動性寬鬆的背景均有利於提升A股的估值。

由於聯儲局重視預期管理，進入減息周期後不容易轉向，預期美國國債息率下行趨勢將延續，不僅利好美國國債，也將利好新興市場美元債券。投資者需留意，由於美債息已反映了一定減息預期，短期內債息可能會反彈，趁此反彈增加長存續期的債券也是可取的部署。

她預期，黃金進入主升浪後上升趨勢預期將延續。短期內，黃金上漲將受兩個因素支持，一為美國減息週期後帶動實質利率下行，二為風險事件帶來的避險需求。儘管黃金未來可能再創出歷史新高，惟在資產配置上適時高沽低買也是需要的。