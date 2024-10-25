太古城582呎兩房售798萬　揸42年升值15倍

長情業主都要沽貨離場，鰂魚涌太古城兩房單位，剛以798萬元成交，原業主持貨約42年，單位升值逾15倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城鳳山閣中層G室，實用面積約582方呎，兩房間隔，以798萬元獲用家承接，呎價約13,711元，原業主於1982年3月以49.5萬元買入，持貨42年帳面獲利748.5萬元，期內升值逾15倍。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌南豐新邨10座高層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為區內用家，業主原先叫價505萬元，最終以476萬元成交，呎價約12,174元。

●美聯鄭琨指，西灣河鯉景灣逸榮閣低層F室，實用面積約485方呎，近期叫價約630萬元，港島東區用家議價後以610萬元成交，呎價約為12,577元。

●中原黃雪飛表示，西半山羅便臣道80號2座中層C室，實用面積約840方呎，套兩房間隔，可望海景，原先叫價2,130萬元，最新以1,900萬元連車位沽出，呎價約22,619元，新買家為用家。

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新界區

●利嘉閣黃定坤指，東涌水藍‧天岸3座高層F室，實用面積約549方呎，兩房間隔，望內園景，投資者見按揭成數上限放寬至七成，計劃買入單位作收租用途，獲減價16.2萬元，連租約以703.8萬元成交，呎價約12,820元。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣盈翠半島7座中層E室及F室相連戶，實用面積約1,344方呎，兩個單位原則均為套三房間隔，以1,822萬元易手，呎價約13,557元，原業主在2015年共以約1,715萬元買入，帳面獲利約107萬元。

●香港置業曾金強表示，馬灣珀麗灣23座高層A室，實用面積約607方呎，三房間隔，可望海景，原業主叫價600萬元放盤，新買家即時預約睇樓，參觀後即與業主議價，由於已有另一組客議價中，即零議價下購入，呎價約9,885元。

●世紀21天生置業黃偉杰指，屯門掃管笏OMA OMA第2B座低層連平台戶，實用面積約428方呎，兩房間隔，連約77方呎平台，望山景，放盤約7個月，叫價450萬元，同區租客即睇即以408萬元承接，呎價約9,533元，約5年帳面虧蝕117.5萬元，跌價約22.4%。

●中原葉津榮稱，屯門翠林花園B座中層3室，實用面積約429方呎，兩房間隔，7月放盤價420萬元期內不斷減價，減至360萬元終獲買家垂青洽購，最終再減35萬元，以325萬元沽出，呎價約7,576元。

●祥益黃文樂指，屯門公屋良賢樓中層20室，實用面積約489方呎，兩房間隔，區內綠表客表示熟悉該區環境，單位內附裝修，原業主有議價空間，未補價第二市場以208萬元購入，呎價約4,254元。

●美聯湯少建表示，天水圍嘉湖山莊景湖居9座高層C及D室相鄰戶，實用面積分別約544方呎及約546方呎，均為三房設計，沛同區換樓客原先在市場尋找複式單位，見同類放盤市場更罕有，睇樓後即時議價後，合計以888萬元承接，平均呎價約8,146元。

●中原伍耀祖稱，天水圍居屋天盛苑R座高層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價520萬元，累減24萬元，以496萬元沽出，呎價約7,631元，原業主於2000年2月以100.84萬元一手買人。

●中原王勤學指，元朗10月累錄約80宗二手買賣，區內好順泰大廈錄B座中層1室，實用面積約290方呎，可間兩房，叫價330萬元，減價10萬元，以320萬元沽出，呎價約11,034元。

●中原陳國輝表示，粉嶺逸峯3座低層A室，實用面積約615方呎，套三房間隔，叫價約730萬元，日前議價後以698萬元沽出，呎價約11,350元，新買家為區內用家，原業主於2020年以800萬元購入，約4年帳面蝕讓約102萬元，貶值約12.8%。

●美聯葉容生指，粉嶺碧湖花園2座中低層G室，實用面積約400方呎，兩房設計，早前叫價380萬元放售，新買家為區內自住用家，議價10萬元，以370萬元承接單位，呎價約9,250元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水10月暫錄約72宗二手買賣，按月升約三成，粉嶺居屋雍盛苑A座高層9室，實用面積約636方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約420萬元，議價後以403.8萬元易手，呎價約6,349元。

●中原張少聰稱，大埔白石角逸瓏灣8的3C座中層F室，實用面積約595方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以750萬元易手，呎價約12,605元，新買家為區內客，原業主則於2019年以約892萬元購入，約5年轉手帳面蝕讓約142萬元，貶值約16%。

●中原吳啟業指，大埔花園B座低層4室，實用面積約803方呎，套三房間隔，叫價約850萬元，議價後以820萬元沽出，呎價約10,212元，累減約30萬元，新買家為同區客。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田帝堡城5座中層F室，實用面積約761方呎，三房間隔，放盤叫價850萬元，放盤約兩個月，其後調整至838萬元沽售，呎價約11,012元，原業主於1999年2月以388.6萬購入。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山10月暫錄約95宗二手買賣，按月升約75%，曉峯灣畔2座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，議價後以590萬元易手，呎價約12,241元，原業主於2015年以572萬元購入，約9年帳面僅升值約3.1%。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山薈朗1座低層A6室，實用面積283方呎，一房間隔，放盤約半年，叫價408萬元，獲買家以355萬元承接，減幅約13%，呎價約12,544元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦泰苑F座高層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，望海景，單位放盤約3星期，零議價於未補價第二市場以550萬元成交，呎價約8,462元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城P座低層3室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望園景，放盤約3個月，叫價490萬元，以420萬元獲買家承接，呎價約12,463元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢逸瓏園第1座低層C室，實用面積約881方呎，套三房連工人房間隔，望山景，以1,038萬元成交，呎價約11,782元，原業主於2016年7月以1,059萬元購入，持貨約8年帳面虧蝕21萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑B座層15室，實用面積約213方呎，開放式間隔，有裝修，今年5月才以月租9,500元租出，區外投資者斥資260萬元，於已補價自由市場以260萬元購入，租金回報逾4厘，呎價約12,207元。

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