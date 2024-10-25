長沙灣新盤成同區票王　黃竹坑站上蓋項目明開售88伙

市區新盤繼續搶佔市場焦點，長沙灣全新盤周日(27日)盡推全盤198伙發售，項目錄逾1.1萬張入票，創同區新紀錄。香港仔黃竹坑站上蓋項目則於明日(26日)次輪出售88伙，錄得大幅超額認購逾101倍，同日啟德區亦有樓盤壓軸推出項目餘下121伙發售。

瑜悦錄逾1.1萬認購登記成區內票王 認購逾55倍

●華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，將於周日(27日)一口氣發售全盤198個單位。集團銷售總監封海倫表示，項目已於今日(25日)下午3時截票，經最後點算，最終錄11,148個認購登記，超額認購逾55倍，成該區票王。

當日發售單位涵蓋一房至三房，以及連天台或平台的特色戶，折實售價454.54萬至1,258.82萬元，呎價約13,252至21,292元。

銷售時間由早上9時開始，設有A1、A2及B組時段，A1組客人須最少購買4至6伙指定單位；A2組客人須最少購買1伙3房單位，或至少2至3伙指定單位；而B組則可購買1伙。

Blue Coast II收票9000張 超額逾101倍 明次輪銷售

明日發售單位涵蓋22伙三房及66伙兩房，包括7伙平台花園戶，折實售價由910.5萬至1,699.8萬元，平均呎價約21,570元。

天璽‧天明推售121伙 累收逾3萬飛 超額248倍

項目明日不設大手銷售時段，所有買家均可選購一至兩個單位。發售單位折實價607.66萬至1,922.37萬元，呎價約20,323至28,607元，平均呎價約23,833元。

啟德澐璟四房大戶9434萬成交 呎價4.94萬元

發展商指，《施政報告》推出多項利好樓市措施至今，項目錄11宗成交，成交金額約6億元。該盤至今累售288伙，套現逾118.83億元。

利奧坊‧壹隅7伙特色戶招標推售

柏蔚森系列今再沽3伙 套三房1173.3萬成交

該名買家今日增購單位為柏蔚森I第5座17樓C室，實用面積560方呎，成交價1,173.3萬元，呎價約20,952元。

踏入10月，整個系列約三周沽出139伙，套現近9億元。開售約三個月累售472伙，佔可售單位逾77%，套現逾31億元，當中錄得不少大手投資客成交，為今年啟德跑道區銷量最多樓盤。

DOUBLE COAST I明日對外開放示範單位及收票

美聯物業於啟德開設項目專門店，該行住宅部行政總裁布少明表示，今年樓市繼撤辣後，再有減息、中央出招撐樓市、放寬樓市措施等利好因素，發展商乘勢加快推盤，其中啟德區吸金力強勁。

今年截至10月22日，區內一手成交量約2,317宗，已較去年全年約706宗多出逾兩倍，已是3年新高，有信心全年超越2021年約2,549宗，勢創同區7年新高。預計DOUBLE COAST I可受用家及投資客追捧，估計將來呎租約60元水平，租金回報約3.5厘。

●海茵莊園單日沽4伙 套現超過2,400萬元

今日售出單位包括兩伙一房及兩伙兩房，實用面積280至402方呎，成交價548.5萬至806.4萬元，呎價約19,379至20,060元。項月於10月暫已售出112伙，套現超過6.4億元。