廖嘉豪：美匯大選後或跌穿103　如何部署？

美國大選對匯市的影響續符合預期，特朗普選情升溫曾推升美匯指數至104.4左右，歐元兌美元則曾低見1.0761，跌幅稍多過上周提及的1.0780。雖然美國大選暫時仍主導市場方向，但隨着大選日漸近，投資者或需開始為選後方向部署，適度分散美元至過去一直提及較看好的英鎊、日圓及澳元。

美國選舉風險溢價將在11月5日前續支持美匯指數於104水平徘徊，但大選結束後或適度跌至103以下。花旗分析員認為，聯儲局續在今年內的兩次議息會議減息，加上通脹繼續放緩，或令市場有小量增加鴿派減息預期空間。利率期貨市場最新已預期聯儲局在今年內只再減息0.43厘，減息預期再降溫空間不多，亦大幅低過花旗分析員預期的0.75厘。大選後較大機會市場的減息預期或向花旗分析員靠攏，美元或因此受壓。

美元回落下的日圓升值空間或較大。近期美元兌日圓上行空間或限於152至153左右，但難以突破155。執筆時日本仍未舉行國會選舉，但料選舉不會對日圓產生重大影響，因目前已廣泛預期執政自民黨不能單獨取後過半數優勢。上周四美匯指數單日跌0.4%時，日圓勁升0.6%並跑贏所有主流貨幣，正如上周提及，在152水平左右低吸日圓的風險回報平衡較吸引。

澳洲經濟優勢仍比大部分成熟國家高，澳洲經濟活動可能已接近見底，就業增長連續第6個月優於市場預期。花旗分析員維持澳洲央行或於2025年2月才首次減息25個點子預測，而首次減息時間延遲至明年5月甚至更後的風險亦已增加。按目前減息進度推算，澳洲政策利率有機會在明年第二季高過美國，或增加澳洲投資者買入澳元的對沖需求。中國刺激經濟措施及中澳貿易關係回暖亦利好澳洲貿易條件。投資者或可在0.65至0.66水平分階吸納澳元，澳元兌美元或可回升至0.68左右。

雖然臨近的英國預算或增加財政不確定性，因政府的淨現金需求將比之前計劃高，或減少市場的看好英鎊倉位而令英鎊短期受壓。但工黨的政治優勢或仍有利英鎊，加上減息步伐仍較謹慎，花旗分析員料今年英倫銀行或只減息一次，英鎊兌美元在1.27左右的低吸價值或較高，若美元在選後回落，英鎊或可上試1.31水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪