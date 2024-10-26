陳政深：港股暫欠進一步上破動力

港股連跌三周，恒生指數已累跌2,146點。指數暫仍力守20,000點之支持，惟上方之上破動力卻明顯不足，此外，整體港股之動力亦有所轉弱，上周五個交易日，無一成交逾2,000億元，此反映暫未有第二波資金跟進早前之動能，同時亦反映中國內地救市之決心仍待市場消化。港股後市之升勢，將很視乎中央會否有組合拳之後續，以進一步確立市場對經濟之展望，惟如果再次令市場失望，前述20,000點之支持勢難以穩守。

公司持續在市場上進行回購，紀錄顯示，十月初至今，公司已回購逾12次，回購價介乎337元至399.8元。估值上，百勝中國預測市盈率逾20倍，較普遍在港上市的餐飲股為貴，但考慮到百勝旗下的定位具抗逆力、品牌知名度與認受性甚高，以及發展成熟的供應鏈，現價估值亦相對合理。

從走勢而言，百勝中國在335元水平已橫行一段時間，目前正靜待突破，公司將於11月4日公佈季績，預料相較同業及整體市道，表現理應不會太差，從而為股價提供新一輪催化作用。上方首個阻力為前高位400元，止蝕參考訂於50天線，即支持位304元位置。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)