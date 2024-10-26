美聯料二手住宅註冊「量額」連跌5個月後回升

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，10月首24日二手住宅(包括私人住宅及公營房屋)註冊量共錄2,432宗，比起9月全月2,591宗僅相差不足160宗。金額方面，月內二手住宅註冊金額達約157.2億元，更已逼近9月全月約158億元水平。按目前推算，10月二手註冊宗數最終勢重上逾3,000宗水平，而金額有力挑戰200億元，「量額」將連跌5個月後回升。

值得留意，因簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，10月註冊個案一般主要反映9月市況。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨着減息周期啟動，以及中央推出措施振經濟等利好因素下，再配合上周《施政報告》公布放寬物業按揭成數上限及投資移民可購買豪宅等措施對樓市的效應，近月二手交投已見上升，估計11月二手註冊「量額」將會進一步向上。

若將10月首24日二手住宅註冊量額與上月同期(截至24日)相比，宗數按月升約24.1%，金額更急升約31%，主要受大額個案表現突出帶動。據資料顯示，本月首24日不同金額的二手住宅註冊量中，均較上月同期全面上升，當中逾2,000萬元宗數急升約82.9%，表現為各金額之中最好；逾1,000萬至2,000萬元亦升約22.3%；逾600萬至1,000萬元則升約11.5%；至於宗數最多的600萬元或以下個案，按月亦升約26.2%。