陳樂怡：港股短線料炒股不炒市
2024年10月26日 20:20
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美國經濟具韌性，聯儲局減息空間受限。美國總統大選臨近，雖然民調顯示兩位參選人支持度旗鼓相當，惟市場近日押注「特朗普交易」，美元及美債息上揚，打擊風險資產市場。
港股近期市況欠缺明確方向，其中由於內地暫無進一步穩增長政策公布，市場進入觀望期，投資者焦點轉移至企業第三季業績，並關注第四季至今的營運表現。預期港股短線維持炒股不炒市，恒生指數料在20,000至21,000點區間上落。
個股方面，可留意吉利汽車(00175)。公司9月銷量表現強勁，其中出口銷量快速增長，按年增長51%至3.91萬輛，加上高端新能源汽車品牌極氪、銀河新車銷售發力，帶動總銷量按年增長21%至20.19萬輛。公司首9個月累計銷量148.96萬輛，完成全年銷量目標約75%。
內地穩經濟政策發力，車市實現「金九銀十」，預計10月出貨量有望承接9月強勁勢頭。吉汽將於11月中公布季績，有望成為短線催化劑。
吉汽加快拓展海外市場，新車產品周期強勁，新能源車佔比提升，有望帶動盈利結構改善。估值上，該股現價對應2024財年預測市盈率約10倍，低於過去5年平均水平，有望上試16元阻力位。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)