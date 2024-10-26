葉尚志：美團受惠強大生態圈

港股繼續整固走勢，恒生指數主要上落範圍在19,700至21,133點之間，市場對於後市普遍維持正面態度，但由於今輪政策市出現較大升幅，市場需要消化並且等候政策成效浮現。另一方面，美國總統選舉正在逼近，目前市場估計特朗普獲勝機會較高，促使「特朗普交易」再度升溫，刺激美元及美債息大幅回升，情況對港股後市添加不確定性。

截至今年6月底止上半年，美團新業務營業額為402.1億元人民幣，按年增長23.8%，經營虧損大幅收窄至40.7億元人民幣，估計在明年將有望提供盈利貢獻。建議可於165元以下分注買入美團，向上阻力位220元，支持位130元。

第一上海首席策略師葉尚志