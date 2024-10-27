陳鳳珠：內地光伏行業即將見底

早前中國光伏行業協會表示光伏行業就《強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭》達成共識，冀可逐步解決目前光伏行業低迷的狀態。近年光伏產品市場價格持續下跌，行業陷入非理性競爭的惡性循環中，為維護光伏市場的公平競爭秩序，引導行業健康可持續發展，行業將強化自律，強化市場優勝劣汰機制，將落後產能退出渠道，以便有序化解供求失衡的問題。

去年開始，光伏上游的硅料價格因供求失衡而大幅下跌，而整個產業鏈無論硅料、硅片、電池組件等價格均跌穿成本價。行業出現此現象主要因企業不斷擴大產能，但需求不足以消化供應，導致整個產業鏈呈現下跌趨勢。除行業生產規模增加令供需錯配外，行業更出現內卷，引發低於成本的傾銷，因此拖累產業鏈價格持續下滑，光伏生產的每個環節均出現虧損狀態。據中國光伏行業協會的數據，今年上半年，內地多晶硅料、硅片價格跌幅逾四成，電池片、組件價格下跌超過一成。由於硅料價格已跌穿成本價，因此第三季的跌幅開始收窄，但全產業鏈價格仍然處於下降趨勢。

要解決目前光伏行業面臨的情況，行業必須控制擴張速度及避免價格戰，同時要淘汰落後產能及小型企業。目前仍有不少光伏企業在面臨虧損且現金流緊張的情況下仍然生產，因此相信部分資金實力不足的二、三線企業將會面臨淘汰壓力。預期行業即將見底，待行業的產能過剩情況逐步解決，企業新產能投放減慢或暫停，令供需重回平衡，屆時價格便會回穩，估計行業明年將開始逐步修復。

其實，面對內地市場的白熱化競爭，部分大型光伏企業已開始積極布局全球，以拓展新的市場，同時亦加大研發投入，強化技術，尤其在高效電池和組件技術領域方面。除此之外，企業亦通過智能化及自動化系統聯動生產線、運輸及倉庫，以提升生產效率及控制成本。相信大型企業在困難的行業景氣下仍會強化自身優勢及競爭力，當行業復甦便可加快發展。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)